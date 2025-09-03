"AKO JE ZELENSKI SPREMAN, NEKA DOĐE U MOSKVU" Putin uputio otvoren poziv ukrajinskom lideru

SVAKA zemlja, uključujući i Ukrajinu, ima pravo da izabere svoj sistem bezbednosti, ali to ne bi trebalo da čini na račun bezbednosti druge zemlje, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

„Slažem se sa onima koji smatraju da svaka zemlja ima pravo da izabere svoj sistem osiguravanja sopstvene bezbednosti. To se odnosi na sve zemlje, uključujući i Ukrajinu. Ali to takođe znači da se bezbednost jedne zemlje ne može osiguravati na račun bezbednosti druge zemlje, u ovom slučaju Ruske Federacije“, naglasio je Putin na konferenciji za novinare nakon posete Kini.

Prema njegovom mišljenju, teritorijalna pitanja u Ukrajini mogu se rešiti referendumom, ali da bi se on održao, mora biti ukinuto ratno stanje.

Rusija se na Specijalnoj vojnoj operaciji ne bori toliko za teritorije koliko za prava ljudi da govore na svom jeziku i žive u svojoj kulturi, rekao je Putin.

Rusija je uvek bila protiv članstva Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi, ali nikada nije dovodila u pitanje u njeno pravo da se pridruži Evropskoj uniji.

„Oduvek smo se protivili tome da Ukrajina bude članica ovog Severnoatlantskog bloka, ali nikada nismo dovodili u pitanje njeno pravo da se bavi svojim ekonomskim i poslovnim aktivnostima kako želi. To se odnosi i na članstvo u EU“, objasnio je Putin.

Putin je napomenuo da ga je američki lider Donald Tramp zamolio da održi sastanak sa Vladimirom Zelenskim.

„Uzgred, Donald (Tramp) me je zamolio, ako je moguće, da održim takav sastanak (sa Vladimirom Zelenskim)“, rekao je predsednik.

Ruski lider podsetio je da nikada nije isključio mogućnost sastanka sa Vladimirom Zelenskim, ali je doveo u pitanje svrsishodnost takvih susreta.

„Što se tiče mogućih susreta sa gospodinom Zelenskim, o tome sam već govorio. Generalno, nikada nisam isključivao mogućnost takvog susreta“, rekao je ruski lider i dodao: „Ima li smisla u tim susretima?“

„Ako je Zelenski spreman, neka dođe u Moskvu, takav sastanak će se održati“, dodao je Putin.

Govoreći o stanju u zoni specijalne operacije, ruske grupe uspešno nastupaju u svim pravcima, naglasio je Putin.

(Sputnjik)