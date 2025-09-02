Svet

ROBIJAŠI POBEGLI IZ ZATVORA: U toku potraga za beguncima (FOTO)

Novosti online

02. 09. 2025. u 15:30

GRUPNO bekstvo iz zatvora u Jekaterinburgu potvrdila je Komisija za borbu protiv terorizma Sverdlovske oblasti.

Foto: Printskrin

Navodi se da mladići možda nose tamnu odeću i da im lica prekrivaju kape.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je danas raspisalo poternice za Aleksandrom Čerepanovim i Ivanom Krjukovim.

