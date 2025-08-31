OSTAJE U JELISEJU DO POSLEDNJEG MINUTA: Francuskom predsedniku ne pada na pamet da podnese ostavku

Vlada Fransoa Bajrua je pred rušenjem, politička situacija u Francuskoj je bez izlaza, javni dug se gomila, a predsednik Emanuel Makron se čvrsto drži za fotelju u Jeliseju i odlučno odbija bilo kakvu pomisao na podnošenje ostavke, iako opozicija to od njega traži.

Foto: Profimedia

Makron je poručio da će svoj mandat obavljati "i poslednjih petnaest minuta".

- Predsedavati, znači raditi ono za šta ste izabrani i, pre svega, ono što smatrate ispravnim za svoju zemlju – istakao je šef države u magazinu koji izdaje "Žurnal di dimanš".

Iako upravlja s malo suštinskog legitimiteta, imajući u vidu da ga prema ispitivanjima javnog mnjenja podržava ispod 20 odsto građana, predsednik Francuske istovremeno igra glavnu ulogu unutar EU na međunarodnoj sceni, što je još jedan od apsurda aktuelne situacije na francuskoj političkoj sceni.

Mnogi Makrona smatraju krivim zbog aktuelne političke situacije, jer je raspustio skupštinu pred leto prošle godine, i tako faktički stvorio bezizlaznu situaciju. Ali, taj njegov potez, iz demokratskog ugla, nije podložan kritici, imajući u vidu da je daleko najviše glasova u to vreme na izborima za evropski parlament osvojila suverenistička desnica, pa su nepisana pravila nalagala da se i na domaćoj sceni proveri raspoloženje birača.

Posle toga, dospelo se u pat-poziciju, iz koje ni danas nema izlaza. Stanar Jeliseja je pri imenovanju prethodnog, desničarskog premijera Mišela Barnija u manjinskoj vladi, dugo većao, čekao da prođu Olimpijske igre, mešao karte, i na kraju došao do rešenja koje je trajalo samo tri meseca. Posle toga su usledile nove traktacije, izbor je pao na centrističkog kandidata Bajrua, između ostalog i zbog toga što je, kako se pričalo po kuloarima, zapretio predsedniku da će mu, u suprotnom, uskratiti i ono malo podrške koju ima u parlamentu.

Nekadašnji gradonačelnik Poa je uspeo da izgura u Matinjonu osam meseci, ali će i on, po svoj prilici, morati da pakuje kofere. Makronu neće preostati ništa drugo nego da ponovo izvlači nekog novog "keca" iz rukava, posle dugih pregovaranja i uz nadanje da njegovog novog aduta levica i suverenisti neće rušiti istog dana, već možda posle nekoliko meseci, prilikom izglasavanja bilo kog suštinskog zakona.

Tako bi, u smeni različitih premijera i njihovim rušenjima, moglo da prođe još dugih godinu i devet meseci, dok Francuska ne dobije novog predsednika. Za to vreme, dužnička situacija zemlje mogla bi da postane doslovno nepodnošljiva.

BEZ MARIN I MAKRONA

Tri bloka se u Francuskoj trenutno ravnopravno bore za vlast. To su levica, nacionalna desnica i centrističko-republikanski blok oko predsednika. U tom trouglu bez izlaza mogli bi da se dočekaju i predsednički izbori 2027. godine na kojima Emanuel Makron više nema pravo da se kandiduje, a prema prvostepenoj presudi suda, to je zabranjeno i liderki opozcije Marin Le Pen, što stvara uslove za veoma vruću predizbornu atmosferu.