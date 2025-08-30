PUTIN I SI MENJAJU GEOPOLITIČKU IGRU: SAD glavna tema tajnog dogovora
SUSRET ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog kolege Si Đinpinga je izuzetno važan, posebno zbog trenutka u kojem se dešava i predstavlja priliku da dve zemlje usaglase stavove o odnosu prema SAD, kaže za Sputnjik stručnjak za Kinu Frančesko Siši.
- Ovaj sastanak se vremenski dešava između sastanka američkog predsednika Donalda Trampa sa Putinom i sastanka između Trampa sa Si Đinpingom, koji će se možda održati u oktobru - kaže Siši.
Zato je, prema njegovim rečima, veoma važno za bilateralne odnose da se usaglase stavovi između dve zemlje o tome kako dve zemlje žele da se postave prema Sjedinjenim Američkim Državama.
- Izgleda da postoji veći stepen koordinacije između Kine i Rusije u odnosu na Sjedinjene Američke Države, što bih rekao da je istorijski presedan - konstatovao je ovaj ekspert.
Upitan da prokomentariše ekonomske odnose Rusije i Kine, on je podsetio na Putinovu izjavu da je udeo dolara i evra u međusobnim obračunima Rusije i Kine pao na nivo statističke greške.
Na pitanje da li je moguće da dođe do napuštanja dolara u bilateralnim transakcijama između dve zemlje, odgovorio je potvrdno, napominjući, međutim, da to trenutno nije praktično.
- Potrebna vam je jedinica obračuna za međunarodne svrhe, jer i Rusija i Kina moraju da trguju sa spoljnim svetom. A pošto Kina, koja je najveća ekonomija, nema potpuno konvertibilnu valutu i njena valuta je vezana za dolar, napuštanje američkog dolara tehnički nije moguće. Ono što je u teoriji moguće jeste da u budućnosti kineski juan dobije veći prostor na međunarodnom tržištu, ali samo ako postane međunarodna valuta koja je potpuno konvertibilna. Dakle, trenutno to nije veoma praktično - zaključuje ovaj stručnjak.
(Sputnjik)
