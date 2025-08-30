Svet

UBIJEN OZLOGLAŠENI UKRAJINSKI POLITIČAR: "Komandant Majdana" i organizator događaja u Odesi (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 12:38

BIVŠI šef ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i bivši predsednik Rade Andrej Parubij ubijen je u Lavovu, prenela je ukrajinska televizija.

УБИЈЕН ОЗЛОГЛАШЕНИ УКРАЈИНСКИ ПОЛИТИЧАР: Командант Мајдана и организатор догађаја у Одеси (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Policija je saopštila da je poznati ukrajinski političar ubijen u pucnjavi u Lavovu ali nije objavila njegovo ime.

Foto: Profimedia

 

U međuvremenu, Vladimir Zelenski i šef administracije Lavova su potvrdili da je Parubij ubijen.

Prema navodima ukrajinskih medija, ubica je bio prerušen u dostavljača. Pucao je u njega osam puta i pobegao. U toku je potraga za njim.

Podsetimo, predstavnik pokreta otpora u Odesi "Stop grejv" rekao je u aprilu za Sputnjik da je specijalna grupa angažovanih novinara neoficijelnog imena "Drugi maj", formirana po nalogu Parubija koji je tada bio na čelu SNBO, onemogućila istragu tragedije u Domu sindikata.

U Odesi su 2. maja 2014. godine, nakon državnog prevrata, protivnici prevrata u znak protesta postavili su šatore na Kulikovom polju. Drugog maja popodne kod Grčkog trga počeli su sukobi između aktivista antimajdana, sa jedne strane, i fudbalskih navijača „ultras“ iz Harkova i Odese, kao i učesnika „Evromajdana“ sa druge strane.

Šatorsko naselje je uništeno, nakon čega su pristalice državnog prevrata i nacionalisti zapalili Dom sindikata, gde su se predstavnici antimajdana sklonili. U tragediji je tog dana poginulo 48 ljudi, a više od 250 je povređeno.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne