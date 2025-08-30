BIVŠI šef ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i bivši predsednik Rade Andrej Parubij ubijen je u Lavovu, prenela je ukrajinska televizija.

Policija je saopštila da je poznati ukrajinski političar ubijen u pucnjavi u Lavovu ali nije objavila njegovo ime.

U međuvremenu, Vladimir Zelenski i šef administracije Lavova su potvrdili da je Parubij ubijen.

Prema navodima ukrajinskih medija, ubica je bio prerušen u dostavljača. Pucao je u njega osam puta i pobegao. U toku je potraga za njim.

Podsetimo, predstavnik pokreta otpora u Odesi "Stop grejv" rekao je u aprilu za Sputnjik da je specijalna grupa angažovanih novinara neoficijelnog imena "Drugi maj", formirana po nalogu Parubija koji je tada bio na čelu SNBO, onemogućila istragu tragedije u Domu sindikata.

U Odesi su 2. maja 2014. godine, nakon državnog prevrata, protivnici prevrata u znak protesta postavili su šatore na Kulikovom polju. Drugog maja popodne kod Grčkog trga počeli su sukobi između aktivista antimajdana, sa jedne strane, i fudbalskih navijača „ultras“ iz Harkova i Odese, kao i učesnika „Evromajdana“ sa druge strane.

Šatorsko naselje je uništeno, nakon čega su pristalice državnog prevrata i nacionalisti zapalili Dom sindikata, gde su se predstavnici antimajdana sklonili. U tragediji je tog dana poginulo 48 ljudi, a više od 250 je povređeno.

(Sputnjik)