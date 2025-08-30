IZNENADNI PLJUSAK ODNEO 11 ŽIVOTA: Vanredna situacija u Indiji, dvoje se vodi kao nestalo

NAJMANjE 11 ljudi je poginulo, a dvoje se vodi kao nestalo nakon što su klizište i iznenadni pljusak pogodili dva okruga, Reasi i Ramban, u delu Kašmira pod upravom Indije, saopštili su zvaničnici u subotu.

AP Photo/Channi Anand

Prema izjavi policijskog službenika za AA, sedmoro članova jedne porodice stradalo je u selu Bader u okrugu Reasi, kada je klizište u ranim jutarnjim satima zatrpalo njihovu kuću.

- Radi se o tragičnom događaju, svi članovi porodice su stradali, tela su pronađena - rekao je zvaničnik.

Spasilačke ekipe, uključujući policiju i Državnu službu za vanredne situacije (SDRF), angažovane su na terenu.

U odvojenom incidentu u okrugu Ramban, iznenadni pljusak izazvao je bujične poplave u oblasti Radžgar, pri čemu su četiri osobe stradale, a dve se vode kao nestale.

- Traga se za nestalima, a spasilačke akcije su u toku - izjavio je okružni zvaničnik Mohamed Ilijas.

Prethodnih nedelja, obilne padavine su izazvale haos u regionu kada je više od 80 ljudi je poginulo, a preko 30 se vodi kao nestalo.

Desetine objekata su oštećene, ključne saobraćajnice su uništene, a brojna naselja u nizijama potpuno su odneta bujicama.

Nadležne službe apeluju na građane da budu izuzetno oprezni u zonama podložnim klizištima i poplavama.