SREBRNI novčić sa likom Vladimira Putina, koji je pustio u prodaju jedan nemački magazin, "zapalio" je ne samo društvene mreže, već i nemačko tržište - zainteresovanih za ovaj suvenir ima mnogo više nego što je magazin planirao, pa je u toku priprema za izradu još jedne serije.

Od najave prodaje srebrnog novčića sa likom ruskog predsednika i natpisom "Patriota Vladimir Putin" prošlo je tek nešto više od 24 sata, a porudžbina ima toliko da nemački magazin Compact već sada planira drugu seriju, odnosno proširenje postojeće.

BROJ NARUDžBINA SAMO RASTE

"Iako je zvanična prodaja novčića u čast ruskog lidera najavljena tek od septembra meseca, na sajtu smo omogućili opciju narudžbina (priordera)", naveo je novinar nemačkog magazina Dominik Rajhert, a prenela ruska novinska agencija TASS.

-Međutim, broj zainteresovanih je mnogo veći nego što smo učekivali i nego što dozvoljava obim produkcije. S tim u vezi magazin planira i drugu partiju suvenira, dodao je on, naglašavajući da nove narudžbine pristižu svakodnevno.

-Već sada je broj narudžbina premašio 800, a svakog trenutka ta brojka se menja. Za razliku od nekiih drugih novčića, koji se proizvode u limitiranim serijama, kod ove nema ograničenja, zato smo i sugerisali da se pusti i druga serija u proizvodnju, naveo je Rajhert.

PATRIOTA VLADIMIR PUTIN I "NEMAČKO-RUSKO PRIJATELjSTVO"

Podsećanja radi, magazin Compact je prodaju novčića sa likom Vladimira Putina najavio na svojoj zvaničnoj stranici na društvenoj mreži Iks, a kako navodi ruski portal Komsomoljska pravda, on simbolizuje izdržljivost i muževnost ruskog predsednika.

Izdanje nemačkog magazina poručilo je i da je Putin taj koji brani suverenitet naroda: " Dok NATO sprovodi sve agresivniji vojni kurs, Vladimir Putin ostaje nepokolebljiv. Pravi patriota, kome je stalo do sudbine svoje zemlje i slobodnog sveta."

Prema informaciji na sajtu magazina, prečnik novčića, koji se klasifikuje kao medalja iznosi 28 milimetara, a cena je 74,95 evra. Ranije je Compact već predstavio kolekcionarsku monetu na kojoj se nalazio grb Rusije, uz reč 'družba" na ruskom i poruku "nemačko-rusko prijateljstvo" na nemačkom.

