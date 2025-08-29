ZAPADNI MEDIJI: Tramp predložio da Kina učestvuje u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponudio je da se angažuju kineske snage kako bi se osigurala bezbednost Ukrajine, objavio je „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na izvore, dok Bela kuća negira ove izjave.

AP Photo/Alex Brandon

-Tramp je tokom sastanaka sa evropskim liderima i (Vladimirom Zelenskim) ponudio da se pozove Kina da obezbedi mirovnjake za praćenje neutralne zone kao deo mirovnog sporazuma sa Rusijom, navodi se u objavi.

List napominje da su evropske zemlje protiv ove ideje, a Zelenski je ranije odbacio sličan projekat.

Istovremeno, neimenovani zvaničnik iz Trampove administracije negira informacije o razgovorima u vezi sa kineskim mirovnim snagama.

Prema članku, evropski zvaničnici bi smatrali prihvatljivim da Turska pošalje mirovne snage u Ukrajinu.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun rekao je na brifingu 25. avgusta da medijski izveštaji o navodnoj spremnosti Kine da pošalje mirovne snage u Ukrajinu nisu istiniti.

Tramp je primio Zelenskog i evropske lidere u Beloj kući 18. avgusta. Tokom sastanka, Tramp je rekao da neće upoređivati bezbednosne garancije koje Kijev može dobiti sa onima koje postoje u NATO-u. Tramp je takođe rekao da tokom njegovog mandata neće biti američkih snaga u Ukrajini. Blumberg je izvestio da će američke i evropske bezbednosne garancije za Kijev biti zasnovane na radu „koalicije voljnih“, koja bi mogla da uključi multinacionalne snage.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori