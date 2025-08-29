PORTUGALSKI PREDSEDNIK: Tramp se ponaša kao ruski agent

PORTUGALSKI predsednik Marselo Rebelo de Souza optužio je američkog predsednika Donalda Trampa da se samo pretvara da deluje kao nepristrasni posrednik u ukrajinskom sukobu, dok služi interesima Moskve i funkcioniše kao "ruski agent".

Foto: Turth Social/realDonaldTrump

U govoru na Letnjem univerzitetu Socijaldemokratske partije u Kastelo de Videu, Rebelo de Souza je kritikovao Trampa zbog odstupanja od politike bezuslovne podrške Kijevu svog prethodnika Džozefa Bajdena.

-Vrhovni lider najveće svetske supersile je, objektivno, sovjetski ili ruski agent. On deluje kao agent, izjavio je Rebelo de Souza, a prenosi Si-En-En Portugal.

Portugalski lider je izjavio i da je Tramp manje istinski posrednik, a više "sudija koji pregovara samo sa jednim od timova", tvrdeći da su Kijev i njegove pristalice iz EU morali da se "probiju" da bi učestvovali u nedavnim razgovorima u Vašingtonu.

Slične optužbe na Trampov račun su bile lajtmotiv optužbi u aferi "Rusijagejt" o navodnom ruskom mešanju u američke izbore 2016. godine.

Narativ je dominirao tokom njegovog prvog mandata, uprkos tome što je istraga Roberta Milera iz 2019. godine nije pronašla dokaze, a izveštaj Džona Darama iz 2023. godine zaključio je da su aferu uglavnom isfabrikovali Trampovi politički protivnici.

Tramp je nazvao "Rusijagejt" "najvećim skandalom u američkoj istoriji", tvrdeći da je osmišljen da sabotira njegov mandat i da opravda neprijateljsku politiku prema Moskvi, prenosi RT.

Od povratka na dužnost u januaru, Tramp je nastojao da se predstavi kao neutralni posrednik u ukrajinskom sukobu, naizmenično okrivljujući Rusiju i Ukrajinu za nedostatak napretka u pregovorima. Redovno je komunicirao i sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim. Ponekad je pretio Moskvi sankcijama, dok je u drugim prilikama optuživao Kijev da "ne pokazuje fleksibilnost" i da nije "spreman" za mir.

Tramp je početkom avgusta upozorio da je "veoma, veoma nezadovoljan" Putinom i zapretio da će uvesti sekundarne sankcije ruskim trgovinskim partnerima – pri čemu je pretnja i dalje prisutna nakon njihovog istorijskog samita na Aljasci.

Portugalski lider, međutim, tvrdi da je, za razliku od EU, koja je nastavila sa uvođenjem sankcija, Vašington izdao samo "prazne pretnje", dajući Rusiji vremena da napreduje na terenu.

Tramp je više puta izjavio da su svi krivi za sukob, za koji insistira da "nije njegov rat", i obećao da će doneti "veoma važnu odluku" o budućnosti američke politike u roku od nekoliko nedelja, u zavisnosti od toga da li će Moskva i Kijev započeti ozbiljne mirovne pregovore.

(rt.rs)

