PREDSEDNIK TURSKE RAZGOVARAO SA ZELENSKIM: Erdogan spreman da posreduje između Moskve i Kijeva
PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan obavio je telefonski razgovor sa Vladimirom Zelenskim i saopštio mu da je Ankara spremna da posreduje u kontaktima Moskve i Kijeva na visokom nivou, saopštila je kancelarija turskog predsednika, prenosi Hürriyet.
Političari su razgovarali o tursko-ukrajinskim odnosima, rusko-ukrajinskom sukobu, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.
Erdogan je takođe izjavio da je Ankara pažljivo pratila razvoj događaja na Aljasci i u Vašingtonu, da nastavlja napore za postizanje trajnog mira i da će podržati bezbednost Ukrajine nakon njegovog postizanja.
Erdogan je izrazio uverenje da je pravično rešenje ukrajinsko-ruskog sukoba moguće. Po njegovim rečima, pregovori između dve strane treba da se nastave.
Predsednik Turske takođe je čestitao Ukrajini Dan nezavisnosti, koji je zemlja obeležila 24. avgusta.
(Sputnjik)
