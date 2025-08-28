Svet

PREDSEDNIK TURSKE RAZGOVARAO SA ZELENSKIM: Erdogan spreman da posreduje između Moskve i Kijeva

Novosti online

28. 08. 2025. u 17:42

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan obavio je telefonski razgovor sa Vladimirom Zelenskim i saopštio mu da je Ankara spremna da posreduje u kontaktima Moskve i Kijeva na visokom nivou, saopštila je kancelarija turskog predsednika, prenosi Hürriyet.

Foto: Profimedia

Političari su razgovarali o tursko-ukrajinskim odnosima, rusko-ukrajinskom sukobu, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

Erdogan je takođe izjavio da je Ankara pažljivo pratila razvoj događaja na Aljasci i u Vašingtonu, da nastavlja napore za postizanje trajnog mira i da će podržati bezbednost Ukrajine nakon njegovog postizanja.

Erdogan je izrazio uverenje da je pravično rešenje ukrajinsko-ruskog sukoba moguće. Po njegovim rečima, pregovori između dve strane treba da se nastave.

Predsednik Turske takođe je čestitao Ukrajini Dan nezavisnosti, koji je zemlja obeležila 24. avgusta.

(Sputnjik)

Tagovi
Društvo



Svet



