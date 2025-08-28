PREDSEDNIK TURSKE RAZGOVARAO SA ZELENSKIM: Erdogan spreman da posreduje između Moskve i Kijeva

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan obavio je telefonski razgovor sa Vladimirom Zelenskim i saopštio mu da je Ankara spremna da posreduje u kontaktima Moskve i Kijeva na visokom nivou, saopštila je kancelarija turskog predsednika, prenosi Hürriyet.

Političari su razgovarali o tursko-ukrajinskim odnosima, rusko-ukrajinskom sukobu, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

Erdogan je takođe izjavio da je Ankara pažljivo pratila razvoj događaja na Aljasci i u Vašingtonu, da nastavlja napore za postizanje trajnog mira i da će podržati bezbednost Ukrajine nakon njegovog postizanja.

Erdogan je izrazio uverenje da je pravično rešenje ukrajinsko-ruskog sukoba moguće. Po njegovim rečima, pregovori između dve strane treba da se nastave.

Predsednik Turske takođe je čestitao Ukrajini Dan nezavisnosti, koji je zemlja obeležila 24. avgusta.

(Sputnjik)