Svet

"UKRAJINA NASTAVLJA DA TUČE PO NAMA!" Peskov: Nikakvog dogovora s Kijevom o potencijalnom vazdušnom primirju nije bilo

Марија Стевановић
Marija Stevanović

28. 08. 2025. u 15:09

RUSKA vojska ispunjava svoje zadatke, uništavaju se objekti vojne infrastrukture na teritoriji Ukrajine i SVO se nastavlja, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Sa ukrajinskom stranom nije bilo nikakvog dogovora o potencijalnom vazdušnom primirju, dodao je on.

Foto: Profimedia

On je dodao da Moskva ostaje zainteresovana za nastavak pregovora i postizanje ciljeva diplomatsko-političkim putem.

On je dodao da Kijev nastavlja da izvodi udare na objekte infrastrukture u Rusiji, često i na civilne.

(Sputnjik)

Separatista Žarko Bogosavljević poziva da se na policiju bacaju Molotovljevi kokteli

