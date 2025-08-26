Svet

POŽAR U TROSOBNOM STANU: Jedna osoba poginula, druga povređena

JEDNA osoba je poginula, a druga je povređena u požaru u trosobnom stanu u Kirovskom okrugu Sankt Peterburga.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije, stan je površine 50 kvadratnih metara. Na lice mesta poslato je sedam jedinica opreme i 28 pripadnika Ministarstva za vanredne situacije.

Spasioci trenutno nastavljaju gašenje požara, razjašnjavaju sve okolnosti incidenta i pružaju pomoć žrtvama.

(REN TV)

