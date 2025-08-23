TLO SE NE SMIRUJE: Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihteru pogodio severna Kurilska ostrva

ZEMLjOTRES jačine 5,6 stepeni po Rihteru pogodio je jutros područje u blizini obale ruskih severnih Kurilskih ostrva, rekla je šefica seizmološke stanice Južno-Sahalinsk Elena Semenova.

Ona je navela da je zemljotres pogodio područje u Tihom okeanu, a da je epicentar bio 103 kilometra istočno od grada Severo-Kurilska na ostrvu Paramušir na dubini od 49 kilometara.

Nije izdato upozorenje na cunami, prenele su RIA Novosti.

(Tanjug)