"PUTIN NE RAZUME NIŠTA OSIM SILE" Zelenski: Moramo ga pritisnuti, ovaj rat se mora završiti

Marija Stevanović

22. 08. 2025. u 16:48

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se mora izvršiti pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi okončao rat.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

- Ovaj rat se mora završiti. Putin ne razume ništa osim sile i pritiska. Mi naravno činimo i činićemo sve što je neophodno da zaštitimo našu državu i narod - poručio je Zelenski sinoć u večernjem video-obraćanju.

Prema njegovim rečima, američki predsednik Donald Tramp je apsolutno u pravu kada kaže da je nemoguće dobiti rat samo putem odbrane, prenela je agencija Ukrinform.

- Mi istovremeno ne smanjujemo naše napore u diplomatiji, kao i kroz sve naše kontakte sa partnerima, kako bi pregovori ipak mogli da se realizuju, i to upravo oni koji bi nas približili miru - poručio je ukrajinski zvaničnik.

On je dodao da savetnici za nacionalnu bezbednost, vrhovni komandant vojske, kao i generalštab rade na vojnoj komponenti ukrajinskih bezbednosnih garancija.

- Mi sada svakog dana dodajemo konture buduće bezbednosne arhitekture Ukrajine. One se odnose na oružje, finansije, interakciju sa našim partnerima, snage na kopnu, u vazduhu i na moru - naveo je Zelenski.

Zelenski se osvrnuo i na Trampove optužbe na račun bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena i izjavu da "on nije dozvolio Ukrajini da se bori, već samo da se brani", rekavši da je američki lider apsolutno u pravu.

(Tanjug)

