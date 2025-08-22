"PUTIN NE RAZUME NIŠTA OSIM SILE" Zelenski: Moramo ga pritisnuti, ovaj rat se mora završiti
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se mora izvršiti pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi okončao rat.
- Ovaj rat se mora završiti. Putin ne razume ništa osim sile i pritiska. Mi naravno činimo i činićemo sve što je neophodno da zaštitimo našu državu i narod - poručio je Zelenski sinoć u večernjem video-obraćanju.
Prema njegovim rečima, američki predsednik Donald Tramp je apsolutno u pravu kada kaže da je nemoguće dobiti rat samo putem odbrane, prenela je agencija Ukrinform.
- Mi istovremeno ne smanjujemo naše napore u diplomatiji, kao i kroz sve naše kontakte sa partnerima, kako bi pregovori ipak mogli da se realizuju, i to upravo oni koji bi nas približili miru - poručio je ukrajinski zvaničnik.
On je dodao da savetnici za nacionalnu bezbednost, vrhovni komandant vojske, kao i generalštab rade na vojnoj komponenti ukrajinskih bezbednosnih garancija.
- Mi sada svakog dana dodajemo konture buduće bezbednosne arhitekture Ukrajine. One se odnose na oružje, finansije, interakciju sa našim partnerima, snage na kopnu, u vazduhu i na moru - naveo je Zelenski.
Zelenski se osvrnuo i na Trampove optužbe na račun bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena i izjavu da "on nije dozvolio Ukrajini da se bori, već samo da se brani", rekavši da je američki lider apsolutno u pravu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
UPRKOS TRAMPOVOM NASTOJANjU ZA MIR: Lavrov objavio da neće biti sastanka Putina i Zelenskog
22. 08. 2025. u 16:16
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)