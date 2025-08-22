DRAMA U ŠPANIJI: Francuski turisti danima zarobljeni u šumi zbog odrona zemlje

BROJNI francuski turisti zarobljeni su već nekoliko dana u španskim planinama u blizini jednog katalonskog sela zbog odrona zemlje koji je blokirao jedini put u toj oblasti.

Odron je 19. avgusta zatrpao jedini put kod planinskog sela Os de Sivis, zbog čega turisti ne mogu da napuste to mesto, prenosi Figaro.

Francuska kompanija Kolar koja organizuje autobuski prevoz potvrdila je da je jedan autobus zarobljen u katalonskom selu, dodajući da se ne radi o njihovom vozilu.

Kako su preneli neki lokalni mediji, u toku je velika operacija raščišćavanja terena, a očekuje se da će put uskoro biti otvoren.

Prema nekim lokalnim izvorima, to bi trebalo da bude najdalje do subote, navodi Figaro.

U katalonskom selu nalazi se oko 40 turista koji su odatle planirali da krenu na ekskurziju do Andore.

(Tanjug)

