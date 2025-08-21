TRAMP KRENUO U PATROLU: Vodi vojsku i policija ulicama Vašingtona

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će patrolirati ulicama Vašingtona zajedno s policijom i vojskom, nakon što je prošle nedelje naredio raspoređivanje trupa Nacionalne garde u glavnom gradu SAD.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

-Večeras ću izaći na teren, mislim, s policijom i, naravno, sa vojskom, rekao je Tramp za američku televiziju Njuzmaks.

Zvaničnik Bele kuće izjavio je da će dodatni detalji o Trampovim planovima biti objavljeni naknadno, prenosi Rojters.

Tramp je prethodno naredio raspoređivanje hiljada pripadnika Nacionalne garde i saveznih agenata u glavni grad, obrazlažući taj potez potrebom da se odgovori na, kako je naveo, talas nasilnog kriminala.

Gradske vlasti Vašingtona odbacile su ovu ocenu, pozivajući se na savezne i lokalne statistike koje pokazuju da je broj nasilnih krivičnih dela značajno opao u odnosu na porast zabeležen tokom 2023. godine.

Ranije su potpredsednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens i ministar odbrane Pit Hegset posetili vojnike na železničkoj stanici Junion, centralnoj železničkoj stanici grada Vašingtona, uprkos prisustvu demonstranata koji su ih dočekali uz negodovanje i povike.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori