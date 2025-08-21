PLANIRAO BEKSTVO U ARGENTINU: Brazilska policija tvrdi da Bolsonaro traži azil

BRAZILSKA federalna policija podnela je Vrhovnom sudu dokumente u kojima tvrdi da je bivši predsednik zemlje Žair Bolsonaro planirao bekstvo u Argentinu kako bi izbegao suđenje zbog navodnog planiranja vojnog puča, piše Gardijan.

Foto: EPA

U izveštaju od 170 stranica, policija je navela da je dokument pronađen na Bolsonarovom telefonu u februaru 2024, dva dana nakon što mu je pasoš oduzet. Dokument, navodno nacrt zahteva za politički azil, upućen je argentinskom predsedniku Havijeru Mileiju i opisuje Bolsonara kao "politički progonjenu osobu".

Izvor argentinske vlade je naveo da pismo nije primljeno. Bolsonaro se suočava sa zatvorskom kaznom većom od 40 godina zbog optužbi da je pokušao da poništi rezultate predsedničkih izbora 2022. godine, koje je izgubio od Luiza Inasija Lule da Silve. On negira optužbe, ali pravni stručnjaci smatraju da je njegova osuda gotovo izvesna. Federalna policija takođe optužuje Bolsonara i njegovog sina Eduarda da su pokušavali da utiču na ishod suđenja lobiranjem kod američkih zvaničnika.

Eduardo Bolsonaro je boravio u SAD, gde je, uz podršku američkog predsednika Donalda Trampa, pokušavao da izvrši pritisak na Vrhovni sud Brazila. U julu su Trampove carine na brazilski uvoz i sankcije prema sudijama Vrhovnog suda izazvale kritike u Brazilu, dok ankete pokazuju da je podrška Luli porasla, a više od 70 odsto Brazilaca protivi se američkom pritisku. U okviru istrage, policija je takođe otkrila međusobne sukobe unutar Bolsonarovog tima, uključujući prepirke između Žaira, Eduarda i evanglističkog pastora Silasa Malafaje, koji je takođe pod istragom i ima zabranu napuštanja zemlje, piše Gardijan.