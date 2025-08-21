Svet

TRAŽIO GOLE FOTOGRAFIJE OD MALOLETNICA: Uhapšen otac dvoje dece

Novosti online

21. 08. 2025. u 00:30

OŽENjENI Moskovljanin tražio je od četrnaestogodišnjih devojaka da mu šalju gole fotografije.

ТРАЖИО ГОЛЕ ФОТОГРАФИЈЕ ОД МАЛОЛЕТНИЦА: Ухапшен отац двоје деце

Foto: Profimedia/Ilustracija

To je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova ruske prestonice.

Četrdesetjednogodišnji muškarac se registrovao na društvenim mrežama pod nadimkom „Danil Horoši“ još u decembru 2019. godine. Upoznavao je maloletnice preko lažnog profila i ubeđivao ih da mu šalju intimne fotografije.

Kako piše REN TV, muškarac ima dvoje male dece, i dok je porodica bila na njihovoj vikendici, on se na ovaj način „zabavljao“.

On je uhapšen.

(alo.rs)

