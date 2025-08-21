TRAŽIO GOLE FOTOGRAFIJE OD MALOLETNICA: Uhapšen otac dvoje dece
OŽENjENI Moskovljanin tražio je od četrnaestogodišnjih devojaka da mu šalju gole fotografije.
To je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova ruske prestonice.
Četrdesetjednogodišnji muškarac se registrovao na društvenim mrežama pod nadimkom „Danil Horoši“ još u decembru 2019. godine. Upoznavao je maloletnice preko lažnog profila i ubeđivao ih da mu šalju intimne fotografije.
Kako piše REN TV, muškarac ima dvoje male dece, i dok je porodica bila na njihovoj vikendici, on se na ovaj način „zabavljao“.
On je uhapšen.
(alo.rs)
