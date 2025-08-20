PUTIN POSLAO MOĆNE LETELICE SAVEZNIKU: Zajedno prave novi štit prema NATO (VIDEO)

BELORUSKO ratno vazduhoplovstvo primilo je novu isporuku lovaca Su-30SM2 iz Rusije, čime se — prema navodima iz izvora bliskih ugovoru — zaokružuje paket od 12 aviona.

Reč je o jedinoj postsovjetskoj klasi lovaca koju je zemlja nabavila, a izbor je od početka vođen logikom interoperabilnosti sa jedinicama ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga (VKS) i Ratne mornarice koje ovaj tip široko koriste i u unutrašnjosti Rusije i u eksklavi – Kaljingradskoj oblasti.

Načelnik štaba i prvi zamenik načelnika vazduhoplovnih operacija beloruskog RV, pukovnik Andrej Rahkov, istakao je da Su-30SM2 predstavlja skok u borbenim sposobnostima u odnosu na ranije platforme, sa gotovo tri puta većim dometom osmatranja u odnosu na rane varijante Su-30, kao i novom avionikom i unapređenim navigacionim sistemima koji omogućavaju delovanje nezavisno od satelitskog navođenja. Još jedan važan benefit je širi spektar precizno vođenog naoružanja koje stariji sovjetski lovci, poput MiG-29 i Su-27 u beloruskoj službi, ne mogu da koriste.

Belorusija je prethodno naručila dvanaest Su-30SM u okviru ugovora vrednog približno 600 miliona dolara, da bi se uslovi kasnije prepravili u korist nabavke modernizovane varijante Su-30SM2. Ključna razlika je integracija motora AL-41F-1S (poznatog sa Su-35), čiji su snaga i ekonomičnost bliži ranim motorima pete generacije poput američkog F119 (F-22). Ovi motori daju Su-30SM2 najduži praktičan dolet među lovcima evropskih država i vrhunske manevarske performanse zahvaljujući trodimenzionalnom (3D) vektorisanja potiska — upareno sa već vrlo agilnim aerodinamičkim planformom familije Su-27/Su-30.

Pored pogona, Su-30SM2 dolazi sa unapređenim paketom avionike i komunikacija. Velika nosna sekcija platforme omogućava ugradnju radara znatno većeg prečnika nego kod većine savremenih evropskih lovaca; u poređenju sa NATO udarnom platformom F-35A i njegovim AN/APG-81, površina antene kod Su-30SM/SM2 je višestruko veća, što u praksi otvara prostor za veći energetski budžet, bolju detekciju na daljinama i robusniji track-while-scan u scenarijima sa mnogo ciljeva. U domenu navigacije, kombinacija inercijalnih i terenske referentne/radio-pomorskih procedura omogućava misije bez oslanjanja na GNSS (GPS/GLONASS), što je posebno bitno u ratnim uslovima ometanja.

U maju 2024. belorusko RV je već primilo prvu četvorku Su-30SM2, a očekuje se i da će prva četiri primerka isporučena u ranijem standardu Su-30SM biti dograđena na nivo SM2, kako bi cela eskadrila imala ujednačene performanse. Uvođenje Su-30 omogućava postepeno povlačenje približno trećine preostalih MiG-29 iz sovjetskog nasleđa; sudbina ostatka flote MiG-29 još je otvorena i zavisi od tempa remonta, resursa i obuke. Da bi se rasteretila nova eskadrila za prvu liniju, iz skladišta je vraćen i jedan Su-27UB (dvosed) — temeljno modernizovan i prenamenjen u napredni trenažer za konverziju pilota na Su-30SM2.

Naoružanje koje Su-30SM2 može da nosi proširuje beloruske udarne opcije: vođene bombe i rakete za precizne udare na većim daljinama (klase KAB i H-serije), kao i savremeniji vazduh-vazduh arsenal (npr. srednjog i velikog dometa) za kontrolu vazdušnog prostora. U praktičnim zadacima, to znači da jedna platforma može da pređe iz lovca u udarni avion u zavisnosti od profila misije, pri čemu tanker-podrška i navigaciona autonomija daju dodatnu elastičnost u planiranju.

Za strateški sloj, Su-30SM2 se prirodno uklapa u zajednički PVO okvir sa Rusijom, uključujući brzu razmenu podataka i međusobno vođene presretačke zadatke. U Kaljingradskoj oblasti i duž zapadnog pravca, ova interoperabilnost praktično znači kraće vreme reakcije, bolju situacionu svest i fleksibilnije raspoređivanje: avion isporučen Belorusiji radi po istim procedurama i standardima kao i jedinice VKS koje već koriste Su-30SM2/Su-35.

Kao srednjoročna perspektiva, više izvora navodi da Belorusija razmatra dopunu visokomanevrabilnom lakim lovcem „pete generacije“ u HIGH-LOW kombinaciji sa Su-30 — reč je o projektu Su-75 (poznatim i kao „Šahmat“), koji je u razvoju i cilja niže operativne troškove i smanjen radarski odraz uz modernu avioniku. Takva podela rada (Su-30SM2 kao teži, dvomotorna „mazga“ za dolet, nosivost i rad u paru; Su-75 kao lakša stelt komponenta) omogućila bi Belorusiji višeslojnu konfiguraciju snaga po ceni nižoj od potpune flote teških lovaca.

ZAŠTO JE OVO VAŽNO IZ UGLA REGIONA?

U praktičnom smislu, dolazak Su-30SM2:

*podiže domet, udarni kapacitet i preživljavanje beloruskog RV;

*poboljšava kompatibilnost sa ruskim jedinicama u realnim operacijama (od patrola do presretanja i dubokih udara);

*ubrzava tranziciju sa sovjetskog ka savremenom standardu, sa svim implikacijama za obuku, održavanje i C2 (command and control).

Za susedne države i NATO, to znači da na istočnom krilu postoji još jedna formacija sa dugim doletom, velikim radarom i snažnom komponentom izvan vizuelnog dometa — što utiče na planiranje PVO, AEW&C i tanker-koridora.

oruzjeonline.com

