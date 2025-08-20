PUTIN SAOPŠTIO: Nuklearni štit Rusije pouzdano formiran

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je radnicima i veteranima ruske nuklearne industrije 80 godina od osnivanja.

Zahvaljujući njihovom profesionalizmu i predanom radu tokom proteklih godina, pokrenute su stotine novih preduzeća, naučnih instituta i konstruktorskih biroa, izgrađen je jedinstveni naučno-industrijski kompleks i formiran pouzdan „nuklearni štit“ Rusije, istakao je Putin.

Šef države je dodao da nuklearna industrija s pravom otelotvoruje tehnološku moć Rusije.

Putin je izrazio uverenost da će nuklearna industrija nastaviti svoj put ka jačanju međunarodne saradnje.

On je dodao da je stvaranje nuklearne industrije u velikoj meri odredilo razvoj odbrambene industrije zemlje, doprinelo postizanju strateškog pariteta i osiguravanju nacionalne bezbednosti.

Takođe je napomenuo da tim državne korporacije „Rosatom“ efikasno rešava probleme uvođenja revolucionarnih tehnologija u ključne sektore privrede.

Rukovodstvo SSSR-a je 20. avgusta 1945. godine odlučilo da formira organizacione strukture neophodne za realizaciju sovjetskog nuklearnog projekta.

„Rosatom“ je trenutno lider svetske atomske industrije, a takođe izvodi velike projekte u nenuklearnim oblastima. „Rosatom“ ima više od 450 preduzeća i organizacija i zapošljava više od 420 hiljada stručnjaka.

