Svet

PUTIN SAOPŠTIO: Nuklearni štit Rusije pouzdano formiran

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2025. u 21:27

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je radnicima i veteranima ruske nuklearne industrije 80 godina od osnivanja.

ПУТИН САОПШТИО: Нуклеарни штит Русије поуздано формиран

Foto: Profimedia

Zahvaljujući njihovom profesionalizmu i predanom radu tokom proteklih godina, pokrenute su stotine novih preduzeća, naučnih instituta i konstruktorskih biroa, izgrađen je jedinstveni naučno-industrijski kompleks i formiran pouzdan „nuklearni štit“ Rusije, istakao je Putin.

Šef države je dodao da nuklearna industrija s pravom otelotvoruje tehnološku moć Rusije.

Putin je izrazio uverenost da će nuklearna industrija nastaviti svoj put ka jačanju međunarodne saradnje.

On je dodao da je stvaranje nuklearne industrije u velikoj meri odredilo razvoj odbrambene industrije zemlje, doprinelo postizanju strateškog pariteta i osiguravanju nacionalne bezbednosti.

Takođe je napomenuo da tim državne korporacije „Rosatom“ efikasno rešava probleme uvođenja revolucionarnih tehnologija u ključne sektore privrede.

Rukovodstvo SSSR-a je 20. avgusta 1945. godine odlučilo da formira organizacione strukture neophodne za realizaciju sovjetskog nuklearnog projekta.

„Rosatom“ je trenutno lider svetske atomske industrije, a takođe izvodi velike projekte u nenuklearnim oblastima. „Rosatom“ ima više od 450 preduzeća i organizacija i zapošljava više od 420 hiljada stručnjaka.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu