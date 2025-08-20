RUSI OPLELI PO KOMŠIJAMA Zaharova: Estonska deca osakaćena politikom nacionalizma
MLADOJ generaciji u Estoniji usađuje se nacionalizam i osuđuje na strašna iskušenja, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući izveštaje da je estonskoj deci na Dan uspostavljanja nezavisnosti predloženo da pucaju u mete koje prikazuju čudovišta u uniformama ruskih vojnika.
„Usađivanje nacionalizma deci znači njihovo osakaćivanje i osuđivanje budućih generacija na strašna iskušenja“, rekla je Zaharova za „Izvestija“.
Prema njenim rečima, Estonija je trebalo da nauči lekcije iz „nacističke kuge, od koje je mogla da pogine da nije bilo Crvene armije, ali očigledno još nije razvila imunitet“.
(Sputnjik)
