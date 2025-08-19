MAPA Ukrajine, koja je postavljena u Ovalnom kabinetu Bele kuće pre sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, pokazala je podršku američkog lidera Rusiji u stvaranju bezbedne zone za Rusku Federaciju, izjavio je prvi zamenik predsednika Komiteta Državne dume za poslove ZND Viktor Vodolacki, prenosi TASS.

-Mapa koju je Tramp prikazao u Ovalnom kabinetu, koja prikazuje koje su teritorije trenutno zauzete i koje ruske Oružane snage oslobađaju, kuda ćemo dalje ići, gradeći 'bezbednu zonu' za našu državu – to uključuje Černigovsku, Sumsku, Harkovsku, Nikolajevsku oblast i Odesu, jasno je pokazala 'bezbednosni pojas' neophodan Rusiji i podršku Amerike Rusiji u stvaranju ovog bezbednosnog pojasa oko naših granica, rekao je Vodolacki.

Bi-Bi-Si se ranije takođe osvrnuo na ovu mapu, nazvavši je "hladnim podsetnikom Ukrajincima u prostoriji o svom položaju posle skoro četiri godine sukoba". Ovaj medij je nazvao mapu "vizuelnim načinom da Tramp poveća pritisak na Zelenskog da pristane na razmenu teritorije za mir".

Same map in the Oval Office pic.twitter.com/qk5NJcEaJT — RT (@RT_com) August 18, 2025

Neposredno pre sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog, ukrajinska delegacija je fotografisana kako nosi veliki savijeni papir, pa se pretpostavljalo da je ponela svoju mapu trenutnog stanja na frontu.

Da li je mapu, pred kojom su distutovali Tramp i Zelenski, pripremila sama Bela kuća ili su je doneli Ukrajinci, u tom trenutku nije sasvim razjašnjeno, ali sudeći po komentaru Zelenskog koji je usledio, može se zaključiti da mapa i ne odgovara u potpunosti narativu kijevskog režima.

Rojters je preneo da je Zelenski izjavio da ne samo da je govorio pitanju teritorije sa Trampom – čak je, kako kaže, "malo raspravljao o procentima prikazanim na mapi".

-Pokazao sam predsedniku mnogo detalja na bojnom polju na mapi. Hvala vam na mapi. Razmišljam da je ponesem kući", rekao je Zelenski, prenele su RIA Novosti.

Bela kuća je kasnije podelila fotografiju američkog predsednika i lidera kijevskog režima kako razgovaraju pred mapom, a Vladimir Medinski, predstavnik ruskog pregovaračkog tima na rusko-ukrajinskim pregovorima, prokomentarisao je to na Telegramu.

-Zanimljivo je da se na fotografiji reč Ukrajina vidi samo na levom, zapadnom delu mape, budući da su na mapi jasno izdvojene Sumska, Harkovska, Dnjepropetrovska i Nikolajevska oblast, zajedno sa već obojenim Krimom, Hersonskom, Zaporoškom oblašću, DNR i LNR".

Prema rečima Vladimira Rogova, kopredsednika Koordinacionog saveta za integraciju novih regiona pri Javnoj komori Ruske Federacije, ovaj vizuelni prikaz je signal Zelenskom.

-Gledam na ovu mapu kao na signal Zelenskom da je neophodno priznati realnu situaciju na frontu, dok se situacija nije pogoršala za Oružane snage Ukrajine i tamo, gde je danas jedan odsto, može uskoro biti deset, pa zatim i sto odsto, zaključio je Rogov.

Na mapu se osvrnula i portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

-Sada na Zapadu ne govore o rezultatima Zelenskog u kampanji za vlast, već crtaju po velikim hamerima i uokviruju rezultate kontrastnim olovkama, napisala je Zaharova na Telegramu i podsetila na jedan video-zapis iz 2014. godine.

Naime, u videu Zelenski govori kako "nije dostojan te časti" da se bavi politikom i da nije dovoljno mudar za to.

-Važna stavka – ja hoću da svi govorimo jednim jezikom, a na njemu i sada govorimo, rekao je tada Zelenski na ruskom.

-Možda tada droga nije uticala na ceo njegov moždani korteks, i on je barem bio u stanju da razmišlja, shvatajući da klovn ne može da vlada zemljom. Ispostavilo se da je bukvalno predvideo kako će se to završiti bez mudrosti, bez obrazovanja, bez potrebnih kvaliteta i dostojanstva, zaključuje Zaharova.

