PRVA REAKCIJA MAKRONA: Francuski predsednik imao šta da kaže o rezultatu sastanka Putina i Trampa, pomenuo i Ukrajinu

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je da je "neophodno" da se nastavi da se podržava Ukrajina i da se "vrši pritisak" na Rusiju.

Foto: Profimedia

Makron je nakon sastanka između američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci rekao da će Francuska sarađivati sa SAD i partnerima u "Koaliciji voljnih" kako bi se napredovalo u postizanju trajnog mira sa bezbednosnim garancijama.

- Ta koalicija će se sastati u bliskoj budućnosti -naveo je Makron na Iksu.



Tramp je ocenio samit na Aljasci sa Putinom kao izuzetno uspešan.

Takođe je pozvao predsednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen i lidere zemalja članica EU da ih informiše o sastanku sa Putinom, saopštio je portparol EK.

Na Aljasci je u petak održan sastanak ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa koji je u užem formatu završen nakon dva sata i 45 minuta.

Tramp i Putin saopštili su nakon razgovora na Aljasci da je ostvaren veliki napredak, da je postignut dogovor koji će otvoriti put ka miru u Ukrajini, ali da se još nije došlo do primirja.



(Tanjug)