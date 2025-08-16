PRVA REAKCIJA MAKRONA: Francuski predsednik imao šta da kaže o rezultatu sastanka Putina i Trampa, pomenuo i Ukrajinu
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je da je "neophodno" da se nastavi da se podržava Ukrajina i da se "vrši pritisak" na Rusiju.
Makron je nakon sastanka između američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci rekao da će Francuska sarađivati sa SAD i partnerima u "Koaliciji voljnih" kako bi se napredovalo u postizanju trajnog mira sa bezbednosnim garancijama.
- Ta koalicija će se sastati u bliskoj budućnosti -naveo je Makron na Iksu.
Takođe je pozvao predsednicu Evropske komisije (EK) Ursulu fon der Lajen i lidere zemalja članica EU da ih informiše o sastanku sa Putinom, saopštio je portparol EK.
Na Aljasci je u petak održan sastanak ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa koji je u užem formatu završen nakon dva sata i 45 minuta.
Tramp i Putin saopštili su nakon razgovora na Aljasci da je ostvaren veliki napredak, da je postignut dogovor koji će otvoriti put ka miru u Ukrajini, ali da se još nije došlo do primirja.
(Tanjug)
