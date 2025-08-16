"MIRNO, BEZ ULTIMATUMA I PRETNJI" Medvedev izneo viđenje sastanka Putina i Trampa, pa spomenuo i Ukrajinu
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je da je samit između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na Aljasci, pokazao mogućnost nastavka dijaloga između Moskve i Vašingtona bez preduslova i bez daljeg zaoštravanja odnosa.
U poruci objavljenoj na Telegramu, Medvedev je naveo da je Tramp tokom skoro tročasovnih razgovora odbio da poveća pritisak na Rusiju zbog sukoba u Ukrajini, "barem za sada", preneo je TASS.
"Vraćen je punopravni mehanizam za sastanke između Rusije i Sjedinjenih Država na najvišem nivou. Mirno, bez ultimatuma i pretnji", naveo je Medvedev.
Prema njegovim rečima, ruski predsednik je tokom sastanka lično i detaljno izložio američkom lideru uslove Moskve za okončanje sukoba.
Takođe je naglasio da je samit potvrdio mogućnost vođenja pregovora bez prethodnih zahteva, čak i uz nastavak "Specijalne vojne operacije (SVO)".
"Obe strane su direktno prebacile odgovornost na Ukrajinu i Evropu za dalji napredak u mirovnim pregovorima", poručio je Medvedev.
(Tanjug)
