UŽAS: Devojčicu ujela kobra u parku
DEVOJČICA je skoro preminula nakon što ju je ujela kobra u parku u blizini Moskve.
Prema podacima Ministarstva zdravlja ruske prestonice, zmija se uvukla u njen ranac, a kada ga je devojčica otvorila, gmizavac je iskočio, ujeo je i nestao u travi.
Žrtva je hitno hospitalizovana. Pacijentkinja je priključena na respirator i pružena joj je sveobuhvatna terapija.
U bolnici je izvršena operacija i data je terapija.
Ubrzo je pacijentkinja otpuštena uz preporuku za praćenje u klinici, piše REN TV.
(alo.rs)
