UŽAS: Devojčicu ujela kobra u parku

DEVOJČICA je skoro preminula nakon što ju je ujela kobra u parku u blizini Moskve.

Foto: Shutterstock

Prema podacima Ministarstva zdravlja ruske prestonice, zmija se uvukla u njen ranac, a kada ga je devojčica otvorila, gmizavac je iskočio, ujeo je i nestao u travi.

Žrtva je hitno hospitalizovana. Pacijentkinja je priključena na respirator i pružena joj je sveobuhvatna terapija.

U bolnici je izvršena operacija i data je terapija.

Ubrzo je pacijentkinja otpuštena uz preporuku za praćenje u klinici, piše REN TV.

(alo.rs)