U trenutku kada je sva pažnja planetarne javnosti usmerena na današnji sastanak američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, koji će razgovarati o putu ka sklapanju mira u Ukrajini, stižu izveštaji o jačanju proizvodnih kapaciteta naoružanja u Evropi. Kako je izvestio britanski poslovni dnevnik "Fajnenšel tajms", pogoni u namenskoj industriji širom Starog kontinenta rade "punom parom", i to, čak tri puta više nego pre početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Britanski list napominje da je aktivnost u namenskoj industriji porasla, te da je od 2022. niklo više od sedam miliona kvadratnih metara novog prostora, što ukazuje na "ponovno naoružavanje u istorijskim razmerama". Studija je obuhvatila 150 lokacija u 37 kompanija, sa najvećim rastom u postrojenjima za municiju i rakete.

- Oko trećina pregledanih lokacija pokazalo je širenje ili izgradnju dok se Evropa priprema za rat - ističe se.

Među kompanijama koje prednjače u širenju prostora je nemački "Rajnmetal", koji gradi fabriku u Mađarskoj i firma MBDA u Nemačkoj za proizvodnju raketa za PVO sistem "patriot". Ističe se i da je fabrika "Kongsberg" u Norveškoj otvorena 2024. godine. Kompanija "Rajnmetal" je nedavno istakla da će njen godišnji proizvodni kapacitet za municiju kalibra 155 milimetara porasti sa 70.000 u 2022. godini na 1,1 milion u 2027. godini.

Uprkos proširenjima, zvaničnici i stručnjaci iz industrije ocenjuju da će realna proizvodnja u Evropi verovatno biti znatno manja od potencijalnog kapaciteta. Poznavaoci ističu da oružje dugog dometa i dalje predstavlja ozbiljan problem za Evropu i NATO u širem smislu, jer "Rusija prestiže svoje protivnike".

- Rakete su ključne za ubedljivo odvraćanje od nadmoćnih ruskih kopnenih snaga. One su preduslov za teoriju pobede NATO. Najbolje što možemo da uradimo je da uspostavimo kredibilno odvraćanje tako da ako pucate na nas, mi ćemo odmah uzvratiti. Ali, ako ikada želimo da stignemo tamo, onda moramo drastično proširiti našu proizvodnju - izjavio je Fabijan Hofman, istraživač na Univerzitetu u Oslu.

Britanski "Rojters" je krajem juna objavio da Berlin priprema narudžbine za sektor odbrane vredne više milijardi evra, koje će uključiti nabavku 20 aviona "jurofajter", do 3.000 oklopnih vozila "bokser" i 3.500 pešadijskih borbenih vozila "patrija".

- Očekuje se da će samo narudžbina "jurofajtera" koštati između četiri i pet milijardi evra, dok se vrednost vozila "bokser", koje su proizveli KNDS i "Rajnmetal" procenjuje na 10 milijardi evra. Vozila "patrija" Nemačku će koštati oko sedam milijardi evra - naveli su tada izvori britanske agencije.

Nemački kancelar Fridrih Merc je prethodno obezbedio parlamentarnu podršku potrebnu za izuzeće rashoda za odbranu od nemačkih ustavno utvrđenih ograničenja duga, omogućavajući njegovoj vladi da finansira vojnu reformu. Projektovano je da će redovni nemački budžet za odbranu porasti na oko 83 milijarde evra u 2026, što je povećanje od 20 milijardi u odnosu na 2025.

Lavrov: Postaju Četvrti rajh RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je nedavno da zapadnoevropski lideri pokušavaju da pripreme Evropu za rat, i to "ne neki hibridni, već pravi rat protiv Rusije". Tvrdio je da je EU zapala u "rusofobično besnilo", upozorivši da je njena militarizacija postala "nekontrolisana", upoređujući taj trend sa "istorijskim događajima" i tvrdeći da se zapadnoevropske nacije "transformišu u Četvrti rajh".