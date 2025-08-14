OGLASIO SE PUTIN PRED SASTANAK SA TRAMPOM: Pohvalio administraciju američkog predsednika
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa ulaže velike napore da okonča borbena dejstva u Ukrajini, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku pre samita o Aljasci.
Ruski lider je na sastanku sa članovima vlade i predsedničke administracije rekao da namerava da ih obavesti o napretku pregovaračkog procesa za rešavanje ukrajinske krize.
Putin je naveo da ne isključuje mogućnost novog sporazuma o kontroli naoružanja u budućnosti.
- Kao što je svima poznato, (Trampova administracija) ulaže, po mom mišljenju, prilično energične i iskrene napore da zaustavi borbena dejstva, okonča krizu i postigne sporazume koji su u interesu svih strana uključenih u ovaj sukob. Kako bi se stvorili dugoročni uslovi mira između naših zemalja, i u Evropi, i u svetu u celini – ako do narednih faza postignemo sporazume u oblasti kontrole nad strateškim ofanzivnim oružjem - rekao je Putin.
Putin će se sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom 15. avgusta.
Za sada se zna da će sastanak početi u 21.30 po centralnoevropskom vremenu, odnosno 11.30 po lokalnom na Aljasci.
Objavljeno je i ko će biti u petočlanoj delegaciji Rusije koja će razgovarati sa američkom delegacijom.
