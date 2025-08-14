PUTIN SE OZBILJNO SPREMA ZA SASTANAK SA TRAMPOM: Okupio celo državno rukovodstvo

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin, u okviru priprema za predstojeći rusko-američki sastanak na Aljasci 15. avgusta, održao je sednicu sa članovima najvišeg državnog rukovodstva, kao i predstavnicima Vlade i predsedničke administracije.

Foto: Tanjug

To je novinarima rekao portparol Kremlja Dmitrij Peskov, potvrdivši da će se Putin tog dana sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

- Vladimir Putin je danas, u okviru priprema za predstojeći rusko-američki sastanak na vrhu na Aljasci, održao sastanak sa članovima najvišeg rukovodstva Rusije, kao i predstavnicima Vlade i administracije predsednika - rekao je Peskov.