PAPA LAV XIV: Na samitu Tramp-Putin mora se postići dogovor za okončanje nasilja

PAPA Lav XIV izjavio je danas povodom samita između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina posvećenog ratu u Ukrajini koji će se održati u petak na Aljasci, da se mora postići dogovor za okončanje nasilja.

-Uvek se nadam primirju, prestanku nasilja i postizanju dogovora- rekao je papa izveštaču agencije ANSA. On je zapitao koja je svrha rata.

Sastanak evropskih lidera, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i Trampa održan je danas uoči susreta američkog predsednika i predsednika Rusije Vladimira Putina na Aljasci na kojem će se razgovarati o načinima da se okonča rat u Ukrajini.