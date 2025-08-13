VLADIMIR Zelenski izjavljuje da odbija da ustupi teritorije pred samit lidera Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, kao da njegova zemlja pobeđuje u sukobu, piše „Amerikan tinker“.

Foto: Profimedia

- Zelenski govori kao čovek uveren u svoju pobedu i kao da je Moskva jedina koja traži mir. To je glupost. Ukrajina ne pobeđuje – daleko od toga - ističe se u članku.

Prema navodima portala, nedavno odbijanje Zelenskog da se odrekne zemlje samo će dovesti do gubitka suvereniteta Ukrajine.

Osim toga, Ukrajina već skoro četiri godine gubi svoje teritorije zbog napredovanja ruskih trupa, uprkos rečima Zelenskog, ocenjuje portal.

- Ako se ovaj sukob bude odugovlačio, kako neki insistiraju, završiće se padom Kijeva - zaključuje se u članku.

Samit Rusije i SAD

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp sastaće se 15. avgusta na Aljasci.

Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, Putin i Tramp će se fokusirati na opcije za postizanje dugoročnog mirovnog rešenja ukrajinske krize.

Nakon objave predstojećeg rusko-američkog samita, Vladimir Zelenski izjavio je da neće praviti teritorijalne ustupke.

(Sputnjik)