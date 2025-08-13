ZAHAROVA: Zelenski se ne bori protiv Rusije, već protiv ukrajinskog naroda
VLADIMIR Zelenski ne bori se protiv Rusije, već protiv ukrajinskog naroda kako bi ga uništio, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
- Zelenski se ne bori protiv Rusije. Zelenski se bori protiv ukrajinskog naroda. A njegova misija, koju mu je neko zadao, jeste da uništi ukrajinski narod, da ga uništi pod zastavama nacionalizma, pod zastavama nekog nacionalnog identiteta, ali da ga uništi fizički - objasnila je Zaharova za Sputnjik, komentarišući odbijanje Kijeva da prihvati hiljadu zarobljenih ukrajinskih vojnika u okviru razmene.
- Njima (Kijevu) nisu potrebni građani Ukrajine, ni živi ni mrtvi - zaključila je Zaharova.
Ranije je pomoćnik ruskog predsednika i šef ruske pregovaračke grupe sa Ukrajinom Vladimir Medinski saopštio da je Kijev odbio 1.000 zarobljenih ukrajinskih vojnika u okviru razmene sa Moskvom, zbog čega je druga faza razmene bila otežana, a treća još nije ni počela.
