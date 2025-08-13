Svet

ZAHAROVA: Zelenski se ne bori protiv Rusije, već protiv ukrajinskog naroda

13. 08. 2025. u 08:35

VLADIMIR Zelenski ne bori se protiv Rusije, već protiv ukrajinskog naroda kako bi ga uništio, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

ЗАХАРОВА: Зеленски се не бори против Русије, већ против украјинског народа

Foto: AP

- Zelenski se ne bori protiv Rusije. Zelenski se bori protiv ukrajinskog naroda. A njegova misija, koju mu je neko zadao, jeste da uništi ukrajinski narod, da ga uništi pod zastavama nacionalizma, pod zastavama nekog nacionalnog identiteta, ali da ga uništi fizički - objasnila je Zaharova za Sputnjik, komentarišući odbijanje Kijeva da prihvati hiljadu zarobljenih ukrajinskih vojnika u okviru razmene.

- Njima (Kijevu) nisu potrebni građani Ukrajine, ni živi ni mrtvi - zaključila je Zaharova.

Ranije je pomoćnik ruskog predsednika i šef ruske pregovaračke grupe sa Ukrajinom Vladimir Medinski saopštio da je Kijev odbio 1.000 zarobljenih ukrajinskih vojnika u okviru razmene sa Moskvom, zbog čega je druga faza razmene bila otežana, a treća još nije ni počela.

