OTELI VOZ SA PUTNICIMA: SAD proglasile Baludžistansku oslobodilačku armiju terorističkom organizacijom
SJEDINjENE Američke Države proglašavaju pakistansku separatističku Baludžistansku oslobodilačku armiju (BLA) stranom terorističkom organizacijom, saopštilo je danas Stejt department.
BLA je najjača među brojnim pobunjeničkim grupama koje dugo deluju u oblasti na granici sa Avganistanom i Iranom, bogatoj mineralima i mestu kineskih investicija u luku Gvadar i druge projekte, prenosi Rojters.
Nedavno je BLA preuzela odgovornost za otmicu pakistanskog voza Džafar ekspres koji je u martu išao iz Kvete za Pešavar, pri čemu je ubijen 31 civil i pripadnik bezbednosnih snaga, a više od 300 putnika u vozu uzeto je za taoce, naveo je američki državni sekretar Marko Rubio u saopštenju.
Proglašenje za stranu terorističku organizaciju od strane SAD uvodi ograničenja na pružanje finansijske pomoći i druge podrške toj grupi.
(Tanjug)
