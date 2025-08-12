Svet

OTELI VOZ SA PUTNICIMA: SAD proglasile Baludžistansku oslobodilačku armiju terorističkom organizacijom

Predrag Stojković

12. 08. 2025. u 00:22

SJEDINjENE Američke Države proglašavaju pakistansku separatističku Baludžistansku oslobodilačku armiju (BLA) stranom terorističkom organizacijom, saopštilo je danas Stejt department.

Foto Tanjug/AP/Arshad Butt

BLA je najjača među brojnim pobunjeničkim grupama koje dugo deluju u oblasti na granici sa Avganistanom i Iranom, bogatoj mineralima i mestu kineskih investicija u luku Gvadar i druge projekte, prenosi Rojters.

Nedavno je BLA preuzela odgovornost za otmicu pakistanskog voza Džafar ekspres koji je u martu išao iz Kvete za Pešavar, pri čemu je ubijen 31 civil i pripadnik bezbednosnih snaga, a više od 300 putnika u vozu uzeto je za taoce, naveo je američki državni sekretar Marko Rubio u saopštenju.

Proglašenje za stranu terorističku organizaciju od strane SAD uvodi ograničenja na pružanje finansijske pomoći i druge podrške toj grupi.

(Tanjug)

