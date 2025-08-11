GUTEREŠ OSUDIO UBISTVO NOVINARA AL DŽAZIRE U GAZI: Poziva na nezavisnu i nepristrasnu istragu

GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš osudio je danas ubistvo novinara televizije Al Džazira u izraelskom vazdušnom napadu na Gazu, zahtevajući istragu.

FOTO: Tanjug/AP

-Generalni sekretar poziva na nezavisnu i nepristrasnu istragu najnovijih ubistava -izjavio je portparol UN Stefan Dižarik.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, najmanje 242 novinara ubijena su u Pojasu Gaze od početka rata.

-Novinari i medijski radnici moraju biti poštovani i zaštićeni. Mora im biti omogućeno da svoj posao obavljaju slobodno, bez straha i bez uznemiravanja- istakao je Dižarik, preneo je Rojters.

Al Džazira je ranije danas objavila da je pet članova njene novinarske ekipe, uključujući istaknutog izveštača Anasa al Šarifa (28), ubijeno sinoć u izraelskom vazdušnom napadu u blizini bolnice Al Šida u gradu Gazi. Al Džazira je osudila ubistvo članova svoje novinarske ekipe, ocenjujući da je to "očajnički pokušaj da se ućutkaju glasovi koji razotkrivaju preteću okupaciju i preuzimanje Gaze". Al-Šarif i još jedan dopisnik, Mohamed Kreikeh, zajedno sa snimateljima Ibrahimom Zaherom, Mohamedom Nufalom i Moamenom Alivom, nalazili su se u šatoru za novinare kod glavne bolničke kapije u trenutku kada je napad izveden, navodi Al Džazira.

Komitet za zaštitu novinara (CPJ) saopštio je da je preneražen napadom i da Izrael nije pružio dokaze koji bi potkrepili tvrdnje protiv Al-Šarifa.

Prošlog meseca su Al Džazira, UN i CPJ, izdali odvojena saoštenja u kojima su upozoravali da je Al Šarifov život u opasnosti i pozivali na njegovu zaštitu.