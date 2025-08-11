GUTEREŠ OSUDIO UBISTVO NOVINARA AL DŽAZIRE U GAZI: Poziva na nezavisnu i nepristrasnu istragu
GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš osudio je danas ubistvo novinara televizije Al Džazira u izraelskom vazdušnom napadu na Gazu, zahtevajući istragu.
-Generalni sekretar poziva na nezavisnu i nepristrasnu istragu najnovijih ubistava -izjavio je portparol UN Stefan Dižarik.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, najmanje 242 novinara ubijena su u Pojasu Gaze od početka rata.
-Novinari i medijski radnici moraju biti poštovani i zaštićeni. Mora im biti omogućeno da svoj posao obavljaju slobodno, bez straha i bez uznemiravanja- istakao je Dižarik, preneo je Rojters.
Al Džazira je ranije danas objavila da je pet članova njene novinarske ekipe, uključujući istaknutog izveštača Anasa al Šarifa (28), ubijeno sinoć u izraelskom vazdušnom napadu u blizini bolnice Al Šida u gradu Gazi. Al Džazira je osudila ubistvo članova svoje novinarske ekipe, ocenjujući da je to "očajnički pokušaj da se ućutkaju glasovi koji razotkrivaju preteću okupaciju i preuzimanje Gaze". Al-Šarif i još jedan dopisnik, Mohamed Kreikeh, zajedno sa snimateljima Ibrahimom Zaherom, Mohamedom Nufalom i Moamenom Alivom, nalazili su se u šatoru za novinare kod glavne bolničke kapije u trenutku kada je napad izveden, navodi Al Džazira.
Komitet za zaštitu novinara (CPJ) saopštio je da je preneražen napadom i da Izrael nije pružio dokaze koji bi potkrepili tvrdnje protiv Al-Šarifa.
Prošlog meseca su Al Džazira, UN i CPJ, izdali odvojena saoštenja u kojima su upozoravali da je Al Šarifov život u opasnosti i pozivali na njegovu zaštitu.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)