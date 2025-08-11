PREMINUO MIGEL URIBE

MIGEL Uribe, predsednički kandidat u Kolumbiji,preminuo je danas dva meseca nakon što mu je atentator pucao u glavu.

Foto: Profimedija

Uribe, predsednički kandidat desničarske opozicije, bio je hospitalizovan otkako je pogođen metkom u glavu na predizbornom skupu u Bogoti 7. juna ove godine.

Uribeova supruga Marija se potresnim rečima oprostila od njega.