OGLASILI SE RUSI: Ima mrtvih posle ukrajinskog napada dronovima
DVE osobe su poginule u Rusiji, u Tuli, usled napada ukrajinskih dronova, tri su ranjene, saopštio je guverner Tulske oblasti Dmitrij Miljajev.
Prema njegovim rečima, jedinice protivvazdušne odbrane ruskog Ministarstva odbrane uništile su 11 dronova.
- Kao rezultat vazdušnog napada na jedno od civilnih preduzeća u Tuli, dve osobe su poginule. Tri su povređene u različitom stepenu težine - napisao je Miljajev na svom Telegram kanalu, preneo je Interfaks.
Povređeni su hospitalizovani i pružena im je medicinska pomoć. Region je i dalje u opasnosti od napada bespilotnih letelica.
(Tanjug)
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)