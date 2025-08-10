Svet

OGLASILI SE RUSI: Ima mrtvih posle ukrajinskog napada dronovima

10. 08. 2025. u 23:01

DVE osobe su poginule u Rusiji, u Tuli, usled napada ukrajinskih dronova, tri su ranjene, saopštio je guverner Tulske oblasti Dmitrij Miljajev.

Prema njegovim rečima, jedinice protivvazdušne odbrane ruskog Ministarstva odbrane uništile su 11 dronova.

- Kao rezultat vazdušnog napada na jedno od civilnih preduzeća u Tuli, dve osobe su poginule. Tri su povređene u različitom stepenu težine - napisao je Miljajev na svom Telegram kanalu, preneo je Interfaks.

Povređeni su hospitalizovani i pružena im je medicinska pomoć. Region je i dalje u opasnosti od napada bespilotnih letelica.

(Tanjug)

