Svet

RUSKI RAKETNI ODGOVOR TRAMPU Nije samo "Orešnik": Moskva raposređuje naoružanje kao odgovor na poteze Vašingtona

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 08. 2025. u 13:22

SVE što Moskva čini kad je reč o raspoređivanju naoružanja reakcija je na korake Vašingtona i njegovih saveznika, izjavio je danas zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

РУСКИ РАКЕТНИ ОДГОВОР ТРАМПУ Није само Орешник: Москва рапосређује наоружање као одговор на потезе Вашингтона

Foto: Profimedia

On je istakao da se u se američki sistemi sve više počeli da se pojavljuju u regionima gde to ima direktan uticaj na bezbednost Rusije, prenose RIA Novosti.

Uprkos tome, ocenio je da se u odnosima SAD i Rusije pojavljuju prvi znakovi zdravog razuma kojih nije bilo u prethodnim godinama.

Rjabkov je naveo da pored raketa "Orešnik", Moskva poseduje i drugo "najnovije naoružanje", dodajući da i dalje postoji rizik od nuklearnog sukoba.

Dodao je da je potrebna politička volja da se postepeno snizi temperatura pregrejanih međunarodnih odnosa na području evroatlantskog regiona, ocenjujući da već ima isuviše sukoba u raznim delovima sveta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVE SAZNAMO, A FILM JOŠ NISMO GLEDALI: Ima li poente ispratiti nove filmove i serije, ako je dobar deo već viđen na društvenim mrežama
Svet

0 0

SVE SAZNAMO, A FILM JOŠ NISMO GLEDALI: Ima li poente ispratiti nove filmove i serije, ako je dobar deo već viđen na društvenim mrežama

"ĐAVO" se vratio i ponovo nosi Pradu! Kada su američki mediji prvi put posle višegodišnjih spekulacija o potencijalnom snimanju nastavka kultnog filma iz 2006. godine izvestili da će njegovi ljubitelji, ipak, dobiti drugi deo, vest je širom SAD, ali i sveta dočekana sa oduševljenjem. A nakon što je krajem juna ove godine na zvaničnom instagram-nalogu filma objavljena fotografija dve vatreno crvene cipele sa štiklom trozupca koja najavljuje prvu klapu, radost obožavaoca koji željno iščekuju da vide šta se u međuvremenu dogodilo u životima voljenih likova je još više porasla. Međutim, kada su niz društvene mreže počele da se slivaju fotografije sa snimanja nastavka, oduševljenje je kod dela publike - splasnulo.

11. 08. 2025. u 17:25

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN VRI: Evo šta su delije uradile povodom zločinačke akcije Oluja, a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)