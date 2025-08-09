AMERIČKI PUKOVNIK Ukrajina i Arktik naa stolu: Zašto je Aljaska dobro mesto za sastanak Putina i Trampa

IAKO izbor Aljaske kao mesta sastanka predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, na prvi pogled deluje iznenađujuće, ono zapravo ima smisla i simbolički i bezbednosno i ekonomski, kada se sagleda kroz istorijsku prizmu i uzme u obzir brzina kojom se sastanak organizuje.

To je za Sputnjik izjavio Erl Rasmusen, penzionisani potpukovnik američke vojske sa više od 20 godina službe i međunarodni konsultant, komentarišući najavljeni sastanak Putina i Trampa na Aljasci u petak, 15. avgusta.

Rasmusen navodi da je i sam bio prilično iznenađen izborom Aljaske, ali ukazuje da ona ima bogatu istoriju i kulturne veze sa Rusijom. To mesto, kako ukazuje, predstavlja najbližu tačku Amerike sa Rusijom.

-Aljaska je veoma blizu Rusije, što simbolizuje naše susedstvo. Ta blizina nosi i simboličnu težinu za naše odnose, posebno imajući u vidu da je Aljaska bila ruska značajan period, podsetio je Rasmusen.

Prema njegovim rečima, s obzirom na brzu organizaciju ovog sastanka, održavanje u nekoj od američkih vazduhoplovnih baza na Aljasci verovatno bi pojednostavilo bezbednosne mere.

-Vrlo je moguće da će sastanak biti održan u vojnoj bazi, što bi bilo lakše obezbediti, kazao je Rasmusen.

Rasmusen smatra da će teme razgovora pored Ukrajine i evropske bezbednosti biti i ekonomski i trgovinski razvoj, kao i njegov potencijal (Arktik). Veruje da postoji potencijal za ekonomski proboj, pomak u ukrajinskom sukobu i napredak u trgovini i odnosima SAD i Rusije.

Sa druge strane, kako je ukazao, put ka miru suočava se sa značajnim preprekama od strane Evrope, posebno Britanije, i Ukrajine, uključujući Zelenskog.

-Te strane mogu osujetiti bilo kakav dogovor. Zato ostaje pitanje – hoće li doći do velikog proboja ili će on biti blokiran, kazao je Rasmusen.

Ključni ishodi, prema njegovim rečima, mogli bi da budu nastavak ekonomskog razvoja i jačanje veza, ili normalizacija odnosa.

-Ako Ukrajina i Evropa odbace eventualni dogovor između Rusije i SAD, Tramp ima opciju da se povuče, kao što je to činio i ranije – može obustaviti finansiranje i vojnu podršku, što bi onda moglo brzo dovesti do okončanja sukoba, naveo je Rasmusen.

Prema njegovim mišljenju, uspeh zavisi od Trampovog pristupa.

-Uprkos izazovima, postoje i potencijalno pozitivni ishodi. Tramp može iskoristiti sastanak da pokaže svoje napore u traženju mira, čak i ciljajući na Nobelovu nagradu za mir. Kontinuiran dijalog je sam po sebi značajan, čak i ako konkretni rezultati ne budu odmah vidljivi. Činjenica da se dvojica lidera sastaju lično, a ne samo telefonom, pozitivna je. Postoji i mogućnost da Tramp kasnije poseti Rusiju, što takođe nosi dobru perspektivu, istakao je Rasmusen.

On pozitivnim ocenjuje kontinuiran dijalog, bez obzira na neslaganja ili nerešena pitanja, za razliku od pristupa prethodne administracije koja je, kako je ukazao, pokušavala da izoluje Rusiju, što se pokazalo neefikasnim.

-Suočavajući se sa ozbiljnim ekonomskim izazovima u budućnosti, posebno u Evropi, i sa globalnim trgovinskim ratom, bilo kakav pozitivan razvoj koji bi mogao proisteći iz ovog sastanka bio bi koristan, ne samo za mir, već i za ekonomiju, trgovinu i globalnu bezbednost, zaključio je Rasmusen.

