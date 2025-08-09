BUDUĆNOST AVIJACIJE SAD POD ZNAKOM PITANJA: Američki F/A-XX otkriven, ali preti mu ukidanje zbog budžeta

KOMPANIJA Nortrop Gruman (Northrop Grumman) objavila je prvu umetničku vizualizaciju svog koncepta borbenog aviona šeste generacije F/A-XX, namenjenog američkoj mornarici, i time bacila svetlo na potencijalni oblik buduće vazdušne dominacije s nosača aviona.

Iako futuristički dizajn izaziva divljenje, projekat je suočen s ozbiljnim budžetskim izazovima koji mogu ugroziti njegovu realizaciju i samu relevantnost klase nosača aviona “Ford”.

Slika objavljena na zvaničnom sajtu kompanije u delu posvećenom mornaričkoj avijaciji prikazuje avion stacioniran na palubi nosača, s jasnim stealth konturama. Primećuje se dorsalno smešten usisnik iza kabine, što bi moglo doprineti smanjenju radarske vidljivosti.

Trup ima fluidne linije s integrisanim krilima i prednjim delom, uz dugačak nos koji omogućava ugradnju moćnog AESA radara. Vidljiv je i prednji trap sa duplim točkovima i trakom za katapult, što potvrđuje dizajn optimizovan za nosače.

Vizuelni elementi upućuju na sličnosti s ranijim prototipom YF-23, ali i na novine, poput položaja usisnika i konfiguracije kabine za jednog pilota, što je zanimljiv izbor s obzirom na kompleksnost zadataka koje će letelica obavljati.

BORBA IZMEĐU MORNARICE I PENTAGONA

Trka za ugovor F/A-XX trenutno je svedena na Nortrop Gruman i Boing, nakon eliminacije Lokid Martina 2024. godine. Obe kompanije već imaju značajnu ulogu u projektima sledeće generacije — Boing na F-47 za ratno vazduhoplovstvo, a Nortrop Gruman na strateškom bombarderu B-21 Raider.

Međutim, uprkos značaju projekta, F/A-XX se suočava s ozbiljnim finansijskim rezovima. Iako je 2025. godine odobreno 454 miliona dolara, budžetski zahtev za 2026. srozan je na svega 74 miliona. Ova odluka, doneta unutar Pentagona i u saradnji s administracijom Donalda Trampa, navodno je doneta kako bi se prioritet dao F-47 i iz straha da industrijska baza ne može da podrži istovremeno oba projekta.

Kao odgovor, američka mornarica uvrstila je zahtev za dodatnih 1,4 milijarde dolara na svoju listu nefinansiranih prioriteta (Unfunded Priorities List). Senatski odbor za odbranu predložio je zakon koji vraća tražena sredstva i pokušava da spase program.

STRATEŠKA VAŽNOST PROGRAMA

Sudbina F/A-XX programa ima šire strateške implikacije za SAD. Visoki oficiri njihove mornarice i vojni analitičari upozoravaju da bi neuspeh finansiranja učinio supernosače klase Ford praktično neupotrebljivim u budućim sukobima.

Njihova operativna vrednost oslanja se na novu generaciju vazduhoplovnih sredstava koje F/A-XX treba da predvodi, s povećanom borbenom radijusom i niskom radarskom uočljivošću.

Avion bi trebalo da ima 25% veći domet u poređenju s trenutnim platformama, veštačku inteligenciju za upravljanje misijama i mogućnost koordinacije sa bespilotnim platformama, kao što je MQ-25 Stingray. U poređenju, F-35C, iako sposoban, nije dovoljan za projiciranje sile u zoni visokog rizika kakva se očekuje tokom 2030-ih.

GEOPOLITIČKI KONTEKST

U trenutku kada Kina poseduje hipersonične rakete sposobne da onesposobe nosače aviona, kao i sopstvenu paletu razvoja aviona šeste generacije, zastoj u programu F/A-XX može imati ozbiljne posledice po globalnu ravnotežu moći. Američki vojni vrh zato sve glasnije poručuje Kongresu da se ulaganje mora obnoviti — ne zbog prestiža, već zbog očuvanja pomorske dominacije na koju su se navikli.

Admiral Deril Kodl, jedan od kandidata za načelnika operacija mornarice, istakao je u obraćanju Kongresu da je „od suštinske važnosti razviti letelicu šeste generacije za nosače što je pre moguće”.

Odluka o sudbini F/A-XX očekuje se u narednim mesecima i predstavlja presudni trenutak za strategiju američke mornarice u 21. veku. Jer bez ovog aviona, nosači vredni milijarde dolara mogli bi ostati bez svog najvažnijeg oružja — superiorne vazdušne sile.

