GUVERNER ALJASKE O ISTORIJSKOM DOGAĐAJU: Spremni smo da budemo domaćini sastanka Trampa i Putina

GUVEERNER Aljaske Majk Danlivi izjavio je danas da je ta država spremna da bude domaćin sastanka predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, uz ocenu da je logično da se razgovori o pitanjima od globalnog značaja vode na toj, kako je naveo, najvažnojoj strateškoj lokaciji na svetu.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

Kako prenosi Ukrinform, on je o tome pisao na društvenoj mreži Iks.

Danlivi je napomenuo da je Aljaska najvažnija strateška lokacija na svetu, smeštena na raskrsnici Severne Amerike i Azije, sa Arktikom na severu i Tihim okeanom na jugu.

"Samo dve milje dele Rusiju od Aljaske, tako da nijedno drugo mesto ne igra važniju ulogu u našoj nacionalnoj odbrani, energetskoj bezbednosti i liderstvu na Arktiku“, napisao je guverner.

Ono što se dešava na Arktiku i Pacifiku utiče na Aljasku pre ostatka zemlje, rekao je on.

Danlivi je, takođe, nazvao „sasvim logičnim“ da se diskusije o pitanjima od globalnog značaja vode ovde.

"Vekovima je Aljaska bila most između naroda, a danas ostajemo kapija za diplomatiju, trgovinu i bezbednost u jednom od najvažnijih regiona na svetu. Svet će posmatrati, a Aljaska je spremna da bude domaćin ovog istorijskog sastanka“, dodao je.

Predsednik SAD Donald Tramp je rano jutros saopštio, a Kremlj potvrdio, da će se sa ruskim liderom Vladimirom Putinom sastati 15. avgusta na Aljasci.



(Tanjug)