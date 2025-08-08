NAČELNIK GENERAŠTAMA IZRAELA ZAPRETIO: IDF će plan o zauzimanju Gaze sprovesti "na najbolji mogući način"
NAČELNIK Generalštaba izraelskih oružanih snaga (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, poručio je danas da će vojska sprovesti plan o preuzimanju kontrole nad gradom Gaza "na najbolji mogući način".
- Nastavićemo da delujemo iz osećaja nacionalne odgovornosti koji je poveren IDF-u i njegovim komandantima. Mi smo odgovorni za borbenu spremnost vojske, bezbednost države i njenih građana, povratak talaca i poraz Hamasa, i to ćemo učiniti - izjavio je Zamir, prenosi Tajms of Izrael.
Prema navodima vojske, Zamir je istakao da se radi na novom planu i da će pripreme biti detaljno produbljene i sprovedene na najvišem mogućem nivou.
Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je ranije plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom.
Prema tom planu, IDF će ući u severni deo enklave, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći stanovnicima izvan borbenih zona.
Operacija bi mogla da zahteva masovnu evakuaciju oko 800.000 ljudi preneo je Tajms of Izrael.
(Tanjug)
