DROGIRANI TINEJDŽER DIVLJAO KOLIMA, PA SE ZAKUCAO U DRVO: Stradao na licu mesta

08. 08. 2025. u 14:25

U RANIM jutarnjim satima došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je 18-godišnji vozač iz Nemačke udario u drvo i preminuo na licu mesta. Njegov saputnik, tinejdžer star 15 godina, teško je povređen i prebačen je u bolnicu sa životno ugroženim stanjem.

Foto: pixabay

Patrola u Nemačkoj je oko 4:10 pronašla potpuno uništeni VW Polo na oko 500 metara od ulaza u Meerbusch. Deo puta je bio zatrpan delovima automobila, a vozilo je bilo jedino uključeno u nesreću. Policija je zbog nejasnoća pretražila okolinu i helikopterom, ali nije pronašla druge učesnike.

Sumnje u vozačku dozvolu, brzinu i drogu

Uzrok nesreće još uvek nije zvanično utvrđen, ali postoji sumnja da mladi vozač nije posedovao važeću vozačku dozvolu. Takođe, postoje indicije da je vozio prebrzo i da je koristio drogu pre nesreće.

Istraga u toku, put zatvoren

Istragu vodi Saobraćajna inspekcija 1, a put L30 je bio zatvoren nekoliko sati radi uviđaja. Policija moli sve koji imaju informacije ili su bili svedoci nesreće da se jave nadležnima.

(Blic)

