UZNEMIRUJUĆI PODACI: U Gazi zabeležen rekordan broj dece s akutnom neuhranjenošću

Марија Стевановић
Marija Stevanović

07. 08. 2025. u 15:53

GAZA je u julu zabeležila najveći mesečni broj slučajeva akutne neuhranjenosti kod dece do sada, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Foto: EPA

SZO je upozorila na porast smrtnih slučajeva povezanih sa glađu u toj palestinskoj enklavi, preneo je Rojters.

- U julu je gotovo 12.000 dece mlađe od pet godina dijagnostikovano sa akutnom neuhranjenošću u Gazi, što je najveći broj zabeležen u jednom mesecu - rekao je generalni direktor SZO Tedros Gebrejesus na konferenciji za novinare u sedištu organizacije u Ženevi.

(Tanjug)

