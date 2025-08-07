UZNEMIRUJUĆI PODACI: U Gazi zabeležen rekordan broj dece s akutnom neuhranjenošću
GAZA je u julu zabeležila najveći mesečni broj slučajeva akutne neuhranjenosti kod dece do sada, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO).
SZO je upozorila na porast smrtnih slučajeva povezanih sa glađu u toj palestinskoj enklavi, preneo je Rojters.
- U julu je gotovo 12.000 dece mlađe od pet godina dijagnostikovano sa akutnom neuhranjenošću u Gazi, što je najveći broj zabeležen u jednom mesecu - rekao je generalni direktor SZO Tedros Gebrejesus na konferenciji za novinare u sedištu organizacije u Ženevi.
(Tanjug)
