TAJLAND I KAMBODŽA NEĆE POSREDNIKA: Raste broj poginulih i povređenih u sukobima dve zemlje na azijskom kontinentu

U SUKOBIMA između Tajlanda i Kambodže, koji su juče ušli u drugi dan, poginulo je najmanje 16 Tajlanđana, 46 osoba je ranjeno, uključujući 14 vojnika. Tajland je evakuisao oko 100.000 ljudi sa pogođenih područja. Zvaničnici u Kambodži kažu da je na njihovoj strani poginuo jedan civil, pet ljudi je povređeno, dok je 1.500 porodica evakuisano.

Foto: Profimedia

Borbe su izbile dan pošto je Tajland opozvao svog ambasadora iz Pnom Pena i proterao kambodžanskog izaslanika, kao odgovor na eksplozije mina u kojima su povređeni tajlandski vojnici.

Portparol tajlandskog MIP Nikorndej Balankura izjavio je juče da Bangkok odbacuje posredničke napore trećih zemalja za okončanje sukoba i pozvao Pnom Pen da prekine napade i reši situaciju isključivo kroz bilateralne razgovore.

Balankura je za Rojters rekao da su se SAD, Kina i Malezija, koja je trenutno predsedavajuća regionalnim Udruženjem zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), ponudile kao posredn

- Ako porodica ASEAN-a želi da olakša povratak konstruktivnim bilateralnim pregovorima, to je dobrodošlo - poručuje Bankok.

Tajlandska vojska optužila je Kambodžu da koristi raketne sisteme BM-21 ruskog porekla i tešku artiljeriju za napade na civilna područja. Vojska je osudila "besmislene i varvarske napade" koji su, kako su naveli, "oduzeli živote i izazvali ozbiljne povrede mnogim nevinim civilima".

Sukobi su izbili u četvrtak u spornom graničnom području, gde su i Tajland i Kambodža u dugotrajnom teritorijalnom sporu. Tajlandske trupe su izveštavale o značajnoj vojnoj aktivnosti i velikom prisustvu naoružanih snaga u provincijama Ubon Račatani i Surin.

Tajland je rasporedio šest borbenih aviona F-16, uključujući jedan koji je napao kambodžanske vojne ciljeve. Kambodža je napade označila kao "brutalnu agresiju", dok su se oba naroda međusobno optuživala za započinjanje sukoba. U međuvremenu, Kambodža je koristila raketne sisteme i poljsku artiljeriju za nastavak bombardovanja.

Vršilac dužnosti premijera Tajlanda, Putam Večajačai, upozorio je da bi povećanje vojne napetosti između dve zemlje moglo da dovede do dugotrajne eskalacije. On je novinarima rekao da trenutni sukobi između dve zemlje već uključuju upotrebu teškog naoružanja, što povećava rizik od širenja i intenziviranja sukoba, preneo je Rojters.

Večajačai je naglasio da je trenutna situacija vrlo napeta i da bi nastavak "razmene vojnog naoružanja" mogao da za posledicu ima ozbiljnije vojne sukobe.

Duže od veka

SPOR datira duže od veka, od kad je Francuska okupirala Kambodžu do 1953, te prvi put mapirala kopnenu granicu. Sukobi oko međe, duge oko 817 km, izbijali su mnogo puta. Pretposlednja epizoda, počela je u maju, kad su trupe, nakratko, razmenile vatru na spornom području, ubivši kambodžanskog vojnika. To je dovelo do niza uzvratnih akcija obe vlade: Tajland je uveo granična ograničenja sa Kambodžom, dok je ova zabranila uvoz voća i povrća, emitovanje tajlandskih filmova i smanjila propusni opseg interneta iz Tajlanda.