TRAMP PRIPREMA PORUKU ZA CEO SVET: Sadržaj pisma podiže tenzije

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država najavio je da će ovoga puta male zemlje obavestiti o većim carinama.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da namerava da pisma iste sadržine pošalje u više od 150 zemalja i tako ih obavesti sa kakvim carinskim stopama će se suočiti.

- Sve će biti isto za sve, za tu grupu - rekao je Tramp novinarima tokom sastanka sa bahreinskim prestolonaslednikom Salmanom bin Hamadom el Kalifom u Beloj kući.

Istakao je da to nisu velike zemlje.

Trenutno sve zemlje plaćaju dodatnu osnovnu carinu od 10 procenata koju je Tramp postavio u aprilu, piše "Politiko". On je ranije najavio da bi nova osnovna stopa mogla biti 15 do 20 procenata, ali sada to nije precizirao.

Tramp je već poslao dvadesetak pisama kojima obaveštava pojedinačne trgovinske partnere poput Evropske unije, Japana i Južne Koreje o carinskoj stopi koja će im stupiti na snagu 1. avgusta. To je pokrenulo pregovore u kojima zemlje pokušavaju da ubede Trampovu administraciju da im ponudi povoljniji sporazum.

Istovremeno, i dalje postoji skepticizam oko toga da li će nove carinske stope stupiti na snagu 1. avgusta zbog potencijalnog uticaja koji bi mogle imati na ekonomiju i Trampov rejting.

