OMETANJE SATELITA, POPLAVE, RAZARANJA: Šta bi se dogodilo ako bi Zemlja počela brže da se okreće?

NAUČNICI upozoravaju da bi leto 2025. godine moglo doneti neke od najkraćih dana ikada zabeleženih.

Prema predviđanjima, dani 22. jula i 5. avgusta biće kraći između 1,38, i 1,51 milisekundu od proseka. Ubrzanje rotacije planete dovodi do ove pojave - ali šta bi se dogodilo da naša planeta krene da se rotira brže za jedan, 160 ili čak 1.600 kilometara na čas?

Dok nas čekaju dva letnja dana koja će biti kraća za oko milisekundu, što ne donosi primetne razlike u svakodnevnom životu (samo jedan treptaj oka traje 100 milisekundi), nekontrolisano ubrzanje rotacije Zemlje moglo bi vremenom dovesti do ozbiljnih i potencijalno katastrofalnih posledica. U zavisnosti od brzine kretanja, može se dogoditi sledeće:

BRŽE ZA JEDAN KILOMETAR NA ČAS

Planeti je potrebno u proseku 24 sata (ili 86,400 sekundi) da završi jedan puni obrt (solarni dan). Položaj Meseca, vulkanske erupcije i slične pojave mogu prouzrokovati minimalna odstupanja u trajanju dana, ali u globalu, rotacija je stabilna.

Pošto je Zemlja sfera, njen obim je manji blizu polova nego na ekvatoru, pa se površina planete kreće brže što se udaljavate od polova. Neko ko stoji na ekvatoru rotira se u prostoru brzinom od oko 1.668 kilometara na čas, dok se neko u Londonu kreće samo oko jedan kilometar na čas. U odnosu na te brojke, povećanje od jednog kilometra na čas deluje zanemarljivo - ta promena bi skratila trajanje dana za svega minut i po, što ne bi bilo dovoljno da naš biološki sat odmah reaguje.

Međutim, čak i toliko blago ubrzanje može izazvati probleme sa satelitima. Geosinhroni sateliti, koji prate Zemljinu rotaciju da bi ostali iznad iste tačke, izgubili bi svoju preciznost. Navigacioni, komunikacioni i meteorološki sistemi mogli bi da počnu da otkazuju.

Takođe, zbog pojačane centrifugalne sile, voda bi počela da se sliva od polova ka ekvatoru. Čak i na ovoj skali, nivo mora na ekvatoru bi porastao za nekoliko centimetara, što je dovoljno da gradovi na obali koji se već nalaze blizu nivoa mora budu ugroženi.

BRŽE ZA 160 KILOMETARA NA ČAS

Povećanje brzine na ovom nivou već bi dovelo do značajnih posledica. Voda bi u mnogo većoj meri krenula ka ekvatoru, potapajući delove kopna, kao što su delovi Amazonskog basena, severna Australija i mnoga ostrva u ekvatorijalnom pojasu. Procenjuje se da bi nivo vode u tim oblastima mogao porasti i do 19 metara.

Skraćenje dana na 22 sata uticalo bi na naš cirkadijalni ritam, kao da svakog dana moramo da se prilagodimo novoj vremenskoj zoni. To bi imalo slične efekte kao letnje računanje vremena, ali znatno drastičnije. Uključivalo bi povećan rizik od srčanih i moždanih udara, kao i saobraćajnih nesreća.

Vremenski uslovi bi se takođe drastično promenili. Temperaturne razlike bi postale još veći pokretač vetrova - uragani bi bili snažniji, brži i razorniji.

BRŽE ZA 1.600 KILOMETARA NA ČAS - I VIŠE

Ako bi se Zemlja okretala brže za oko 1.600 kilometara na čas, rotacija bi bila duplo brža nego sada, a posledice bi bile destruktivne. Centrifugalne sile bi potisnule ogromne količine vode ka ekvatoru, potapajući sve što nije na velikim visinama.

Obalski gradovi i tropska ostrva našli bi se pod vodom, a nivo mora na ekvatoru porastao bi i do 20 metara. Pored poplava, povećana rotacija bi ubrzala isparavanje vode. To bi dovelo do stalne kiše, magle i vlažnosti u ekvatorijalnim predelima.

Ako bi se brzina rotacije približila kretanju od 27.350 kilometara na čas - sedamnaest puta većoj od sadašnje - centrifugalne sile bi počele da nadjačavaju gravitaciju. Ljudi na ekvatoru bi izgubili osećaj težine, a voda bi se dizala u atmosferu, umesto da pada. Područja oko ekvatora postala bi potpuno nenastanjiva, prenosi "Dejli mejl".

Na samom kraju, ako bi rotacija dostigla 38.600 kilometara na čas, obrtna sila bi fizički deformisala Zemlju. Planeta bi se spljoštila, tektonske ploče bi popucale, usledili bi katastrofalni zemljotresi i uništavanje celih kontinenata.

