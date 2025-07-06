IZVRŠENA NOVA ROTACIJA STRUČNJAKA IAEA: Oglasili se zvaničnici Zaporoške nuklearne elektrane
NA ZAPOROŠKOJ nuklearnoj elektrani u nedelju je sprovedena nova rotacija stručnjaka Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), 28. po redu od kada je njihovo stalno prisustvo na ovoj lokaciji uspostavljeno 1. septembra 2022. godine.
U novu, 29. ekipu, kako piše ruski Interfaks, ušla su tri eksperta čiji je zadatak, kao i do sada, nadgledanje i procena stanja bezbednosti elektrane, kako operativne, tako i fizičke.
Kako su saopštili predstavnici elektrane, bezbednost tokom rotacije obezbeđivali su pripadnici Ministarstva odbrane Rusije, Rosgvardije, pripadnici nacionalne garde Rusije, i policije Zaporoške oblasti.
Njihovo koordinisano delovanje omogućilo je da se smena obavi brzo i pouzdano.
Zaporoška nuklearna elektrana najveća je u Evropi i poseduje šest energetskih blokova, a od 11. septembra 2022. godine ne proizvodi električnu energiju već se svi reaktori nalaze u režimu hladnog zaustavljanja.
