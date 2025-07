VIŠE ODSUTNIH NEGO PRISUTNIH: Velika neizvesnost vlada uoči rimske Konferecije o oporavku Ukrajine

NAJAVA američkog predsednika Donalda Trampa da više ne podržava isporuku određenih vrsta oružja Ukrajini, posebno protvvazdušne odbrane, u Italiji je izazvala zbunjenost njegove „omiljene“ evropske liderke, premijerke Đorđe Meloni.

FOTO: AP/Tanjug

Svega nekoliko dana uoči četvrte evropske konferencije na visokom nivou, koju organizuju Rim i Kijev, uz učešće vlada, parlamenata, međunarodnih organizacija, preduzeća, lokalnih zajednica i civilnog duštva, vlada veika neizvesnost jer biće, izgleda, više odsutnih nego prisutnih.

Planarana je od 10. do 12. jula, Konfereciija za rekonstrukciju, kao i reforme u procesu pristupa Kijeva EU. Podeljena u četiri tematske dimenzije, privrednu, humanitarnu, lokalnu i evropsku, konferencija koja predstavlja nastavak berlinske iz 2024. godine, podrazumevala je i potpisivanje sporazuma između lokalnih vlasti dveju zemalja. Iz Italije su planirane potpisice Emilija Romanja i Toskana.

Stiže, istina, Vladimir Zelenski koji će se sresti i sa predsednikom Italije Serđom Matarelom i sa papom Lavom 14. Dolaze nemački kancelar Fridrih Merc i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Dolazi i španski premijer Pedro Sančež, jedini lider koji se usprotivio zahtevu SAD i NATO da potpiše uvećanje troškova za odbranu od pet procenata BDP u narednih deset godina.

Međutim, iz SAD nema najave da će bilo ko učestvovati na Konferenciji iz tamošnje administracije. Očigledno je i veliko odsustvo među vodećim evropskim saveznicima. Tako, francuski predsednik Emanuel Makron će u vreme skupa biti u Velikoj Britaniji, pa će se stoga teško pojaviti i premijer iz Londona Kir Starmer.

U trenutku kada se italijanska palata Kiđi priprema za 12. paket pomoći Kijevu, Melonijeva koja se nadala da ipak neće stati američke isporuke oružja, sada je, kažu, zbunjena. Prvi znak je bio kada je premijerka na proslavi Dana nezavisnosti u američkoj Ambasadi u Rimu izjavila: „mi smo prijatelji, lojalni, i onda kada se naši interesi ne podudaraju totalno“.

A u Ministarstvu Spoljnih poslova Italije se ocenjuje da će rat trajati još dugo, najmanje „do kraja 2025. godine“, kako kaže šef diplomatije Antonio Tajani.

Iz izveštaja Svetske banke proizilazi procena šteta u Ukrajini do kraja 2024. godine iznosi 589 milijardi evra, dok se planom od 2025. do 2035. traže investicije vredne 524 milijarde. Do decembra 2024. procenjena šteta na infrastrukturi je 176 milijardi evra, transportu 36 milijardi evra, u energetskom sektoru 20 milijardi evra. U izveštaj, inače, ne ulazi eventualna redefinicija granica.