ČISTILI GA BAGERIMA: Snažno nevreme u Austriji, grad prekrio ulice (VIDEO/FOTO)

Eines der starken Gewitter heute in Fügen im Zillertal.



4cm großen Hagel gab es in Innsbruck, über 60 l/m² Regen in Tannheim, 113 km/h Sturmböen soeben in Micheldorf/OÖ.



Die stärksten Gewitter jetzt im Traun-/ Waldviertel, bei Graz & in Südtirol.

📽 Tirols Wetter und Infodienst pic.twitter.com/2q8WlcMENH — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 26, 2025