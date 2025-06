POLICAJCI LOPOVI Hapšenje u Italiji: Ukrali 36 hiljada evra iz sefa u kući u Rimu

Trojica italijanskih policajaca uhapšena su nakon što su optuženi za krađu 36.000 evra iz sefa u jednoj kući u Rimu koju su neovlašćeno pretresli, prenose danas italijanski mediji.

Foto: Unsplash

Osumnjičeni policajci suspendovani su iz službe, i određen im je kućni pritvor, objavila je italijanska tv stanica Rai. Pored njih uhapšen je i četvrti muškarac albanskog porekla.

Incident se dogodio krajem marta kada su osumnjičeni policajci ušli u jednu kuću u rimskoj četvrti Mostačano nakon što su pokazali službene legitimacije i naložili vlasnicima da budu u dnevnoj sobi dok oni izvrše pretres spavaće sobe. Odande su iz sefa uzeli 35.900 evra, a zatim ga zatvorili ključevima koje su doneli sa sobom.

Rimski tužilac Frančesko Lo Voi naveo je da su policajci kradljivci iz stanice Salario Parioli. Oni su takođe optuženi da su izvršili neovlašćen pretres.

Još dva italijanska policajca su danas suspendovana nakon što su optužena za dilovanje droge.

- Državna policija je zdrava i transparentna institucija koja može da raščisti i sredi svoje unutrašnje stvari kada je to neophodno. To je danas pokazala besprekorna akcija pravosudnih organa koja je dovela do hapšenja nekoliko policajaca osumnjičenih za teška kriminalna dela u Rimu - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi.





(Tanjug)