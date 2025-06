U POSLEDNjE vreme sve se više govori da ruska vojska planira ofanzivu velikih razmera za leto.

Neki pišu da je već počela, a neki zapadni mediji čak veruju da je „potpuno uspešna“, pošto su Rusi nedavno zauzeli skoro 20 naselja.

Ukrajinska vojna javnost takođe piše da se u maju tempo ruskog napredovanja vratio na visoke stope od prošle jeseni.

Istovremeno, vredi reći da ruska ofanziva kontinuirano traje od kraja 2023. godine na gotovo svim delovima fronta. I odvija se po približno istom obrascu – u malim pešadijskim grupama, ređe – na motociklima ili terenskim vozilima, još ređe na oklopnim vozilima (ona su veoma pogodna meta za dronove), ruske jedinice izvršavaju zadatak napredovanja toliko metara/kilometara od tačke A do tačke B kako bi preuzele kontrolu nad dominantnim visinama, linijama snabdevanja ukrajinskih oružanih snaga i na kraju primorale ukrajinske jedinice na povlačenje pod pretnjom opkoljavanja.

U nekim slučajevima, Rusi to ne uspevaju (eliminišu ih ukrajinske posade dronova i drugog oružja), u drugima uspevaju (tamo gde su ukrajinske oružane snage na minimumu, gde ukrajinske jedinice proizvoljno napuštaju svoje položaje ili gde Rusi uspevaju da stvore potpunu nadmoć u dronovima). Ali čak i tamo gde uspevaju, napredovanje nije brzo (inače, ukrajinske oružane snage u poslednje vreme napreduju na potpuno isti način, ali zbog ograničenijih rezervi, to ne dovodi do ozbiljnih napredaka, sa izuzetkom prošlogodišnje ofanzive u Kurskoj oblasti, čiji uspeh, međutim, ukrajinske trupe nisu uspele nigde da ponove).

Ruski vojni analitičari ovo nazivaju „taktikom hiljadu rezova“ – kada stalni napadi iscrpljuju ukrajinske oružane snage i postepeno ih uništavaju.

Rusi računaju na to da će, uprkos gubicima ruske vojske tokom ofanzive, moći da ih popuni brže nego što ukrajinska vojska može da popuni svoju.

Računaju i na sticanje dominacije u sferi dronova, kao i u svim ostalim oružjima.

Uzeti zajedno, prema ovim proračunima (ako su tačni, naravno), ovi faktori bi pre ili kasnije trebalo da dovedu do potpunog iscrpljivanja i gubitka borbene sposobnosti ukrajinskih oružanih snaga, nakon čega će se front urušiti.

Istovremeno, ova taktika ne podrazumeva nikakve ofanzive od određenih datuma („leto“, „proleće“ ili drugih). Ona podrazumeva održavanje stalnog pritiska u svim pravcima uz bacanje rezervi tamo gde je otkrivena nestabilna ukrajinska odbrana.

Da li se ubrzanje ruskog napredovanja u maju može tumačiti kao znak da front počinje da se probija?

Prerano je za takav zaključak.

Napredovanje u drugoj polovini maja uzrokovano je, uglavnom, ubrzanjem ruske ofanzive u dva pravca - između Pokrovska i Torecka, gde je ruska vojska uspela da prilično duboko probije front. A takođe i u Sumskoj oblasti.

Postoje i ruski napredci u drugim pravcima, ali ne toliko veliki - u oblasti Kupjanska, Limana, u pravcu granice Dnjepropetrovske oblasti.

Međutim, vest da ruska vojska sve više stiče prednost u bespilotnim letelicama postala je izuzetno alarmantna za ukrajinske oružane snage. Gubitak Kurskog mostobrana postao je i signal problema sa dostupnošću rezervi za ukrajinske oružane snage. I sve zavisi od toga da li će ukrajinska komanda biti u stanju da brzo reši ove probleme - poveća sve jedinice, obnovi rezerve i poveća gubitke ruske vojske na nivo viši od priliva ruskih regruta. Ako jeste, onda postoji šansa da se front ponovo stabilizuje u bliskoj budućnosti. Ako ne, pretnja dubokih prodora Rusa se povećava.

Već govoreno o pet glavnih znakova početka kritičnih problema za ukrajinske oružane snage i celokupnu ukrajinsku odbranu. Odmah recimo da među njima nije zauzimanje cele Donjecke oblasti od strane Rusa. Čak i ako se to desi, neće imati strateški značaj za tok rata (ako je, naravno, moguće zadržati Ruse na novim linijama). Ovo neće poremetiti logistiku ukrajinskih oružanih snaga i neće značajno približiti rusku vojsku najvažnijim centrima od kojih zavisi ukrajinska odbrana.

Stoga, pet glavnih znakova su drugačiji.



PRVI se već manifestovao - istiskivanje ukrajinskih trupa iz Kurske oblasti. Kontrola nad mostobranom bila je od velikog političkog značaja za Kijev, a činjenica da nije bilo dovoljno snaga da ga drži je signal da ukrajinske oružane snage imaju ozbiljan nedostatak rezervi čak i za prioritetne oblasti.DRUGI je proboj ruske vojske do Harkova, ka kojem su velike snage ukrajinskih trupa poslate u proleće i leto ove godine da zaustave rusku ofanzivu. A ako nisu u stanju da drže odbranu, to će takođe biti dokaz iscrpljivanja rezervi. Isto se može reći i za mogući proboj Ruske Federacije do Sumija.TREĆI je Dnjepar i Zaporožje. Proboj ruskih trupa do njih značiće katastrofu za logistiku ukrajinskih oružanih snaga na celom južnom frontu i značajnom delu istočnog. A ako ukrajinske oružane snage nemaju dovoljno rezervi da zaštite ovaj pravac, to će značiti da se događaji razvijaju po najgorem scenariju za ukrajinske oružane snage.

ČETVRTI je stvaranje mostobrana od strane Rusa na desnoj obali Dnjepra - u oblasti Hersona i/ili u oblasti Dnjepra i Zaporožja (ako Ruska Federacija bude u stanju da zauzme ove gradove). Ovo će stvoriti potencijalnu pretnju ofanzive ruske vojske u pravcu Pridnjestrovlja, odsecajući Ukrajinu od mora. Ako ukrajinske oružane snage ne budu u stanju da to spreče, to će biti dokaz kritičnog pada borbene sposobnosti ukrajinskih trupa.

PETI je proboj ruskih trupa ka Kijevu, što će stvoriti pretnju potpunog vojnog poraza Ukrajine.



Do sada je samo jedan od ovih znakova funkcionisao - onaj prvi. Ostali su još uvek, barem trenutno, daleko. Ali sve će zavisiti od toga koliko dobro komanda ukrajinskih oružanih snaga može da reši gore opisane probleme. I koliko dugo će Ruska Federacija imati dovoljno snage da nastavi pritisak duž linije fronta. Ako se ravnoteža snaga na kraju strateški pomeri u korist jedne od strana, događaji se mogu naglo ubrzati.



I to će, prirodno, direktno uticati na pregovaračke pozicije zaraćenih zemalja. Stoga će biti važno da li zemlja koja ima probleme može to da predvidi kako bi pokušala da postigne sporazum o okončanju rata pre nego što se oni dogode (čak i ako to znači pravljenje nekih ustupaka). Jer nakon što se problemi dogode, uslovi mogu biti mnogo gori.

